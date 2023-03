Chieti. Il Comune di Villalfonsina si sta impegnando in questi giorni in maniera scrupolosa ed entusiastica per la nuova manifestazione ciclistica su strada che si svolgerà sabato 18 marzo. Manca davvero poco al Trofeo Città Villalfonsina per cicloamatori sotto la regia del Team Idrotec-Centro Fai da Te, in stretta collaborazione con la Polisportiva Casalbike.

La seconda gara del calendario 2023 di Abruzzo Bike Cup, sotto il patrocinio UISP regionale abruzzese-molisana, si svolgerà su un percorso molto tecnico, non particolarmente impegnativo, ma comunque senza pianura (https://www.openrunner.com/route-details/16334303). Previsti undici giri per le categorie donne e i master 5-6-7-8 uomini (partenza alle 14:30) e sedici giri per élite sport e i master 1-2-3-4 (il via alle 16:00 circa) sullo stesso anello di 3,8 chilometri.

Il ritrovo è fissato alle 13:00 presso il Bar Magic in corso Adriatico, premiazioni estese ai primi tre assoluti di ogni partenza e ai primi tre di ogni categoria.

A questo link si possono effettuare le iscrizioni entro la giornata odierna del 16 marzo https://live.idchronos.it/it/iscrizioni/gara/3627/i-trofeo-citta-di-villalfonsina con pagamento della quota di 15 euro al momento del ritiro del numero di gara.