Abruzzo Attrattivo a Pescara: l’appuntamento professionale per una nuova visione turistica della regione

Fervono i lavori di preparazione per l’evento Abruzzo Attrattivo, in programma il 25 e 25 novembre a Pescara. Nelle intenzioni degli organizzatori “Abruzzo Attrattivo vuole essere un’ idea unica nel suo genere, nata 5 anni fa e rivolta ad un’offerta integrata di Abruzzo Attivo, Positivo, Virale ed Esperienziale. Una forte e sincera dimostrazione di reciproca considerazione, collaborazione, cooperazione e proiezione verso il futuro; una bella pagina per l’Abruzzo, che ci piace scrivere insieme a tanti protagonisti del turismo attivo ed esperienziale”.

È un’iniziativa nata diversi anni fa, quando abbiamo iniziato a scrivere quale poteva essere una bella proposta per un Abruzzo condiviso, un Abruzzo non diviso e contrario, ma piuttosto un Abruzzo plurale, differente, responsabile, cooperante e solidale. Negli anni, la nostra idea ha visto l’adesione ed il sostegno di tantissimi operatori turistici qualificati e desiderosi di confrontarsi, di conoscersi, di parlarsi ed ascoltarsi, anche aiutarsi a comprendere meglio, come andare avanti, uniti, più forti e gentili, per una migliore offerta turistica integrata d’Abruzzo.

È un appuntamento professionale, dove gli operatori manifestano il rispetto reciproco, la volontà di combattere ogni forma di abusivismo, la consapevolezza di presentarsi rinnovando la loro autonomia rafforzata da una visione di sistema, ambire ad essere sempre più un modello integrato che accresce l’immagine e l’offerta turistica abruzzese.

Abruzzo Attrattivo è una visione turistica semplice, concreta e profonda, un’idea vera per essere sempre più Professionisti e sempre più Professionali.

Ecco perché abbiamo pensato di rinnovare, come orami ogni anno, questo nostro prezioso confronto, insieme a tantissimi colleghi operatori turistici, che vivono e che operano attivamente in Abruzzo ed amano profondamente l’Abruzzo!

Una intensa manifestazione di due giorni, fatta di presentazioni, relazione e formazione, quella del 25 e 26 novembre a Pescara, che sarà accessibile a tutti coloro che si registreranno sulla piattaforma di Abruzzo Attrattivo, sul portale di Confesercenti Abruzzo, attraverso una regolare iscrizione.

Saranno 125 i posti disponibili per poter partecipare all’unico evento dedicato interamente al Turismo Attivo ed Esperienziale, a parteire dalle ore 9.30 di giovedì 25 novembre presso l’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo. Singoli professionisti dell’outdoor, che praticano dalla montagna al mare, albergatori, gestori di strutture ricettive, giovani imprenditori del settore, per una straordinaria iniziativa dedicata al Turismo Abruzzese, dove chi realizza sul campo le più belle attività ed esperieze, siederà fianco a fianco a chi ogni giorno garantisce la migliore accoglienza e ricettività, conoscendosi e lavorando insieme.

Grazie a tutti coloro che saranno i protagonisti della manifestazione, alla FederP.A.T.E Abruzzo, alla Confesercenti Abruzzo ed alla camera di Commercio di Chieti-Pescara.

Sarà una grandiosa manifestazione dedicata ad un Abruzzo sincero, reale e plurale“.