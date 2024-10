Corropoli. Il progetto “Abruzzo all’Opera” ha presentato questa mattina, presso la Sala Consiliare del comune di Corropoli, l’evento musicale 2024.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla Form, (Orchestra Filarmonica Marchigiana), una delle 13 Ico Italiane, riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la prima volta presente in Val Vibrata.

L’Orchestra residente del celebre Macerata Opera Festival, inoltre, ospiterà il cast per le prove dello spettacolo proprio nell’elegantissimo Sferisterio di Macerata, per poi salire sul palco in Piazza Unità d’Italia a Corropoli (TE), il 12 agosto alle ore 21:00 per il Galà Lirico Pucciniano di Abruzzo all’Opera, con ingresso libero.

“E’ una realtà che merita di essere sostenuta!” Sono queste le parole nel videomessaggio del curatore dell’azione scenica, nonché noto basso internazionale maestro Roberto Scandiuzzi, nominato Cavaliere per le Arti e le Lettere dal ministero francese.

“E’ molto raro trovare persone con tale spirito di iniziativa e sono certo che Abruzzo all’Opera avrà un grande futuro”, continua Scandiuzzi.

Durante la conferenza stampa hanno rinnovato il loro sostegno e supporto a favore del progetto il sindaco di Corropoli Dantino Vallese, l’assessore al Turismo Roberta Grilli, e l’assessore alla Cultura Alessia Lupi.

Quest’ultima, in particolare, ha dichiarato: “Siamo fieri ed orgogliosi di accogliere, per il terzo anno consecutivo, questo evento di altissimo livello musicale e culturale, che porta il grande teatro al grande pubblico, arricchendo la nostra comunità. Ringrazio tutto il cast di Abruzzo all’Opera, sopratutto la Direttrice Artistica Elita Cistola, per l’impegno, la sinergia che la contraddistinguono e per l’amore che nutre per il nostro territorio”.

Il programma si aprirà con un preludio sinfonico, partendo da un giovanissimo Giacomo Puccini, ancora studente, per poi terminare con l’ultima opera del compositore, lasciata interro)a nel 1924 a causa della morte: Turandot, con la celeberrima romanza ‘Nessun Dorma’.

L’ obiettivo del concerto è quello di emozionare e stupire lo spettatore attraverso la ricca orchestrazione, caratteristica principale del sinfonismo pucciniano: la Form, composta da ben 50 elementi, occuperà uno spazio su tre livelli, creando un forte impa)o non soltanto per quanto la dimensione uditiva, ma anche quella visiva”.

Le direttrici del progetto Elita Cistola e Serena Lo Cane ringraziano la regione Abruzzo, il Comune di Corropoli e tutti gli enti e gli sponsor privati che hanno rinnovato la collaborazione per rendere possibile questo straordinario evento: “Negli scorsi anni ci sono state più di 2000 presenze: il primo anno in Villa Cerulli-Sanità con Il Rigoletto di Verdi e lo scorso anno il Don Giovanni di Mozart in Piazza Piè di Corte.

Portare l’opera lirica al pubblico è ciò che ci ha spinto a creare questa realtà con un riscontro davvero sorprendente e inaspettato. Sono mesi di intensa preparazione, sia artistica che organizzativa, ma avere dei promotori validi che credano nel progetto tanto quanto noi, fa sperare in un futuro ambizioso e ricco di musica dal valore inestimabile”.

Il cast sarà composto dal soprano Elita Cistola, il tenore italo-brasiliano Maecio Gomes e il baritono Luca Bruno.

A presentare l’evento saranno Elvezio Rosati e Claudia Persia.