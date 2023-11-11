L’Aquila. Si è tenuta a Roma il 7, 8 e 9 novembre, presso l’Hotel Mercure West, la tre giorni dell’Associazione Barmen Italiani – A.B.I. Professional che ha riunito gli stati Generali dell’Associazione.

Imponente la macchina organizzativa che, sotto lo sguardo attento del Presidente Bernardo Ferro e del Vice-presidente Silvano Evangelisti, è stata coordinata dal fiduciario della sezione Abruzzo-Molise Massimo Urru, coadiuvato dai nostri Danilo Morè (vice coordinatore), Andrea Piersante, Luca Pagliarella e Mario Mariani, con il supporto della sezione ospitante Lazio-Umbria.

L’attesissimo evento ha ospitato i lavori del Comitato Esecutivo e l’Assemblea Nazionale ma, come era logico aspettarsi, ha visto concentrare l’attenzione del folto pubblico e dei tanti concorrenti proveniente da tutte le regioni d’Italia, eccezion fatta per Campania, Friuli e Basilicata, che si sono sfidati sulle seguenti competizioni:

• Concorso Nazionale

• Concorso Umberto Caselli

• Concorso Vergnano Challenge 2023

Ottimi i riconoscimenti per i partecipanti della sezione Abruzzo-Molise, in particolare per il Concorso Nazionale hanno gareggiato Valentina Sala (5^classificata) e Gianina Felea (8^ classificata) e Marco Costantini (presentatosi per la sezione Marche, guadagnano un bel 6^ posto). Per il Concorso ‘Umberto Caselli’ sono saliti in pedana Andrea Piersante (premio ‘Miglior Giovane Proposta’), Danilo Morè e Oscar Capricci, quest’ultimo impegnato anche nella ‘Vergnano Challenge 2023’.