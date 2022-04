A24 e A25, Pezzopane: “Fdl scopre il caropedaggi solo in campagna elettorale”

L’Aquila. “Malafoglia e FdI scoprono all’improvviso le autostrade d’Abruzzo. Del caro pedaggi, del Pef, della messa in sicurezza delle autostrade, me ne sono sempre occupata. In parlamento, con azioni efficaci e a fianco dei Sindaci con i presidi ai caselli. Il problema lo conosco perché faccio la pendolare tra Roma e L’Aquila, con i mezzi pubblici e insieme a tanti cittadini e cittadine dell’Aquila. FdI, il caro pedaggi, lo ha scoperto solo ora che si vota a L’Aquila, si sono svegliati dal torpore solo per uno scampolo di campagna elettorale”. Cisì in una not la deputata Dem Stefania Pezzopane.

“Se le tariffe sono state bloccate per oltre due anni è grazie all’approvazione dei miei emendamenti al Decreto sisma, dove ero relatrice”, prosegue la deputata, “e al decreto semplificazione, emendamenti inseriti sempre in provvedimenti osteggiati da FdI , che ha ha sempre votato contro. Ma di cosa parlano? Pensano di poter recuperare un ritardo di anni con un comunicato stampa? Ieri alla Camera c’è stata l’audizione del Ministero e di Strada dei Parchi grazie ad una mia ennesima iniziativa. Il dirigente del Ministero, Morisco, non mi ha soddisfatto e l’ho detto a gran voce perché per me viene prima l’interesse del territorio. Se viene il ministro Giovannini alla Camera è perché il Pd e la maggioranza hanno dato il loro assenso. Inoltre, mi viene da ribaltare la domanda. Cosa ho fatto io per fermare gli aumenti? lo sanno tutti: ci sono emendamenti approvati, atti parlamentari, interventi sulla stampa, ecc. Viene semmai da chiedere cosa hanno fatto Marsilio e Biondi nei loro rispettivi ruoli”.

“Marsilio da parlamentare cosa ha mai fatto? Nulla di nulla. Ed ora occupano i caselli offuscando il lavoro dei sindaci e presenziano solo per fare da pendant all’assenza del sindaco dell’Aquila. Diversamente da lui, che si fa schiacciare dal suo presidente che umilia L’Aquila tutti i giorni, io ho il coraggio di difendere la mia terra in ogni momento. Il governo deve risolvere questa situazione, bloccare gli aumenti e accelerare i lavori di messa in sicurezza”, conclude la Pezzopane.