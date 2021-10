A14 Bologna-Taranto: sospensione dei cantieri di ammodernamento nel tratto tra Pedaso e Pescara Sud

Pescara. Sulla A14 Bologna-Taranto – come condiviso nel tavolo con le Istituzioni territoriali, coordinato dalle Regioni Abruzzo e Marche e al quale hanno preso parte anche i sindaci dei Comuni attraversati dalla direttrice Adriatica – saranno rimosse tutte le cantierizzazioni che rientrano nel piano di ammodernamento della rete avviato da Autostrade per l’Italia sulla tratta tra Pedaso e Pescara Sud, in vista dei maggiori flussi attesi per il ponte di Ognissanti.

A partire dalla mattina di venerdì 29 ottobre, fino alle 22:00 di martedì 2 novembre, grazie alla sospensione dei lavori, torneranno fruibili due corsie per senso di marcia per agevolare anche i transiti del rientro. Il cronoprogramma delle attività del trimestre – che vede attualmente coinvolti oltre 315 tecnici al lavoro sette giorni su sette in turni continuativi h24, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro – è stato organizzato in tre macro fasi, intervallate da sospensioni pianificate con la massima attenzione agli utenti per agevolare i flussi durante le festività previste fino alla conclusione dell’anno.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita’ e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.