A Vasto si chiude il “Raf in festa”: ieri la premiazione al Palazzo D’Avalos

Vasto. Eventi a favore del territorio e dove trovarli. “Si è tenuto ieri 24 giugno a Vasto l’evento del Progetto Raf”, scrive il comunicato dell’evento, “il progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno che da ottobre ha animato la vallata con numerose attività svolte nelle scuole del territorio. Terzo di una serie di eventi che si concluderanno a settembre, Raf in festa è stato un evento di restituzione organizzato per le 2 classi della Scuola Primaria dell’istituto Gabriele Rossetti della città che hanno partecipato al progetto, la 5°C e la 5°D, indirizzato ai bambini, alle loro famiglie, alle Istituzioni, ai partner che hanno reso tutto possibile. Ad apertura uno spettacolo del Circo Incantato con giocoleria e magia che ha divertito e allietato i bambini presenti, prima di iniziare con il racconto del progetto e le premiazioni. Premiati, oltre ai bambini delle 2 classi, anche il Comune di Vasto, partner di progetto, nella persona dei 2 Assessori all’Istruzione Anna Bosco e all’Ambiente Gabriele Barisano, che hanno portato i saluti del Sindaco Francesco Menna. Un premio all’impegno profuso nel sostegno al Progetto Raf. Premiato anche l’Istituto G. Rossetti di Vasto, partner di progetto, rappresentato dalla Dirigente la prof.ssa Maria Pia Di Carlo e le Maestre Teresa Gileno e Paola Massone, per aver portato avanti nelle classi un progetto impegnativo con risultati grandiosi”.

“Premiata anche Francesca Amoroso, la disegnatrice che insieme a Comma Srl si è occupata della creazione dei fumetti delle 13 scuole partecipanti. A premiare i partner il Presidente della BCC della Valle del Trigno e della omonima Fondazione, Nicola Valentini e il Vicepresidente della Fondazione BCC, Pasqualino Onofrillo. “La Fondazione ha il compito di investire nel territorio e in progetti culturali e sociali come il Progetto Raf. Siamo molto felici di vedere oggi questi risultati a dir poco strepitosi ottenuti grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti ma soprattutto dei bambini che hanno partecipato”. Il compito di raccontare il progetto Raf ad una delle ideatrici del Progetto, Chiara Valentini di Comma Srl, che ha ideato e ottenuto il finanziamento per il progetto per conto della Fondazione. La società Comma Srl ha coordinato tutte le attività con le scuole, organizzazione degli eventi, realizzazione dei fumetti ed è stata più volte ringraziata dalla scuola, dalle istituzioni e dalle insegnanti per l’impegno e la passione con cui si è occupata del progetto”.

“Il progetto è iniziato ad ottobre 2021, all’inizio sono stati organizzati incontri formativi in classe sul tema dello storytelling, scrittura creativa e fumetto, poi sempre in classe una archeologa esperta ha tenuto degli incontri per ragionare insieme ai ragazzi sulla memoria storica, alla fine del percorso sulla memori storica i ragazzi sono stati a Mafalda presso il Palazzo Ducale dove si sono divertiti con i laboratori sulla memoria storica: pasta fatta in casa, uncinetto, lingue di minoranza e laboratori sulla storia. Durante tutti questi mesi i ragazzi hanno ideato le 2 storie che sono poi diventate i 2 fumetti consegnati a scuola, alla cittadinanza e al Comune di Vasto. Nel progetto anche una gara della raccolta differenziata, grazie a 3 eco compattatori di plastica installati nel territorio della Valle del Trigno di cui uno a Vasto Marina. Alla fine della gara tutte le classi coinvolte hanno raccolto oltre 64.000 bottiglie di plastica, un risultato eccezionale in soli 2 mesi e mezzo. Infine l’evento di saluto di ieri come momento di restituzione alla cittadinanza. Durante la serata sono stati distribuiti i 2 fumetti di RAF di Vasto, le cui storie sono state ideate dai ragazzi di Vasto, dal titolo: Alla scoperta di Vasto e Un viaggio nel tempo per Raf. I due fumetti sono stati letti al pubblico, con grande emozione, da alcuni dei ragazzi che li hanno ideati. A conclusione una sorpresa: 2 trampolieri per le foto con i bambini e non solo e un buffet di saluto nella meravigliosa e suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo D’Avalos. Prossimo appuntamento con le feste di Raf a Mafalda il 27/06 dalle ore 17.00 presso il Palazzo Ducale”.

“L’evento è stato organizzato da Comma Srl. Il Progetto Raf è un progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della Famiglia – Presidenza Consiglio dei Ministri. Partner del progetto, insieme alla Fondazione BCC, sono l’I.C. Rossetti di Vasto, l’I.C. Mattioli d’Acquisto di San Salvo e l’I.C. Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti istituiti hanno aderito al Progetto: Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso. Il progetto è realizzato in partnership con il Comune di Vasto e il Comune di Trivento e con il contributo di Associazioni del territorio: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Associazione Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo. Le attività del Progetto RAF proseguiranno fino a fine anno. Per maggiori informazioni sul Progetto: Facebook – ProgettoRaf, Instagram – progetto_raf, [email protected]“, conclude il comunicato.