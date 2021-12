A Teramo la presentazione del libro di Quagliarello su rilancio Appennino

Teramo. Come rendere questa crisi un’occasione di rilancio, come cogliere l’opportunità del PNRR, come fare delle cause di debolezza strutturale delle aree interne appenniniche un punto di forza per un nuovo modello di sviluppo che ne sappia valorizzare le peculiarità.

È questo, a partire dall’esperienza personale dell’autore per concludersi con un vero e proprio decalogo di proposte programmatiche, il tema del nuovo libro del sentore Gaetano Quagliariello, “Strada facendo – In cammino lungo i sentieri dell’Italia di mezzo” (ed. Rubbettino), che verrà presentato domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 17:30 presso l’Archivio di Stato di Teramo, in via Cesare Battisti 55. Al dibattito, con Quagliariello, prenderanno parte il presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone, il priore dell’eremo di San Silvestro a Fabriano don Vincenzo Bracci, il direttore dell’Archivio di Stato di Teramo Ottavio Di Stanislao, il presidente regionale di Assoturismo Gianluca Grimi. L’incontro, promosso dalla fondazione Magna Carta, sarà introdotto dal responsabile di Magna Carta Abruzzo Pierangelo Guidobaldi e moderato dal giornalista Alessandro Misson.