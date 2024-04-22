Scanno. Dopo aver festeggiato lo scorso anno il suo ventennale, la Marathon degli Stazzi torna in calendario per il prossimo 2 giugno portando avanti ben 3 circuiti: I Sentieri del Sole e dei Sapori, l’Abruzzo Mtb Cup e la

Trimarathon degli Appennini.

E’ una classica ormai nazionale, non più confinata al Centro Italia attirando bikers anche dal Nord. Merito soprattutto di un percorso impegnativo, con i suoi 64 km per 2.080 metri di dislivelli viaggiando sempre oltre quota 1.000 metri di altitudine. I 15 km di ascesa continua verso la Cima Coppi di Monte Genzana, a 1.817 metri fanno subito la selezione, ma Monte Curio e lo Stazzo di Ziomas sono altre asperità degne di nota. Un tracciato per chi ama la montagna, a cui è abbinato quello da Granfondo di 42 km per 1.250 metri, aperto anche alle E-bike. Partenza per tutti da Piazza Santa Maria della Valle, alle ore 9:30 mentre l’arrivo sarà in Piazza San Rocco,

dove saranno posizionati tutti i servizi post gara. Le premiazioni si svolgeranno al Palazzetto dello Sport e

riguarderanno nel percorso Marathon i primi 3 assoluti e primi 5 di ogni categoria, in quello Granfondo i

primi 5 delle categorie JUN e MJ e i primi 3 delle restanti. Il costo di partecipazione ammonta a 25 euro fino al 28 aprile, poi sono previsti aumenti. Sul sito della manifestazione si possono trovare indirizzi validi per alloggiare a prezzi convenzionati e poter così visitare con più calma il borgo di Scanno, considerato uno dei più belli d’Italia con il suo lago, le fortificazioni, le fontane. C’è davvero tanto da vedere e anche da gustare, considerando i tanti salumi e formaggi prodotti in zona. Per informazioni: Mtb Scanno, https://www.mtbscanno.it/