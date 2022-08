A Roseto degli Abruzzi tre giorni di gusto con Street Food Time

Roseto degli Abruzzi. Dall’8 al 10 agosto sarà Roseto degli Abruzzi la città protagonista del festival gastronomico itinerante Street Food Time. Lungomare Celommi ospiterà i colorati e stilosi food truck con proposte culinarie provenienti da ogni regione d’Italia. Cibi gustosissimi con una vasta varietà di birre artigianali, materie prime sane e genuine e presentazioni da chef daranno vita alla terza tappa abruzzese, dopo quelle di Pescara e L’Aquila, del più grande evento di cibo da strada del Centro Sud dello Stivale.

L’evento, organizzato da Blunel, accoglierà gli appassionati dei migliori piatti tradizionali italiani, e non solo, dalle ore 18.00 fino a tarda sera.

Alcune delle pietanze degustabili in questa edizione saranno: panino con maiale di cinta senese allevato allo stato brado, cotto e affumicato lentamente per nove ore, un piatto premiato al festival internazionale di Berlino come miglior panino d’Europa; cannoli siciliani farciti con ricotta di pecora, arancine e cassatine; puccia salentina con straccetti di manzo, burrata e pomodori secchi; bombette di Cisternino con taralli; panino vegetariano con cime di rapa e caciocavallo pugliese; patatine e fritti in cartoccio; olive ascolane, classiche, vegetariane e al tartufo, preparate secondo la tradizione e rigorosamente fritte al momento per attimi di puro piacere culinario; cremini all’anisetta e al pistacchio; formaggio fritto in purezza e al tartufo; supplì di cacio e pepe; saccoccia romana; gli arrosticini che sono l’espressione dell’Abruzzo più vero e autentico; lo gnocco fritto accompagnato dai grandi salumi emiliani; tagliata di black angus; hamburger di chianina, una delle razze di bovino più pregiate al mondo.

E poi churros, ovvero deliziose frittelle profumate alla cannella farcite con crema alla nocciola e dulce de leche. E tante altre prelibatezze per tutti i gusti.

A completare e arricchire le degustazioni, che saranno dei veri e propri viaggi gastronomici internazionali, numerose tipologie di birre artigianali, selezionate tra i migliori birrifici italiani.

L’ingresso all’area dell’evento è libero.