Magliano de’ Marsi. È di Magliano de’ Marsi il marsicano protagonista di questa impresa ricca di passione, fatica e determinazione. Un sogno di quelli che non si possono acquistare ma raggiungere unicamente con le proprie forze e un pizzico di sana follia.

Adalberto Di Lorenzo, classe 1945, noto anche con lo pseudonimo di “Falco solitario”, è partito in solitaria per coronare il sogno di “passeggiare” alle pendici della montagna più alta del mondo, il monte Everest, anche detto “Tetto del mondo” con i suoi 8.849 metri. Un impervio trekking di 140 km tra sole, neve, pioggia e vento che lo ha portato a raggiungere il campo base a un’altezza di 5.364 metri.

Adalberto è appassionato di montagna dall’età di 13 anni, quando salì per la prima volta sul Monte Velino, che ama e rispetta profondamente. La Grotta di San Benedetto è la sua seconda casa, dove, secondo una rapida stima, sarebbe andato oltre 400 volte anche se difficilmente lui ne farebbe una questione di vanto.

Vive da sempre la sua passione in solitaria incarnando una celebre frase di Reinhold Messner: “Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. La Natura per me non è un campo da ginnastica. Vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi”.

IL FOTORACCONTO (Le foto sono di KABIN KUIKEL di Kathmandu)