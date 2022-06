A Pescara si alza il sipario su Cartoons On The Bay: il programma completo del Festival (foto)

PROGRAMMA CINEMA

CINETEATRO MASSIMO – CITYPLEX DI PESCARA

PROGRAMMA CINEMA DALL’1 AL 5 GIUGNO – ACCESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

01.06.2022 ore 23:55 – Sala 1

JURASSIC WORLD, IL DOMINIO

Regia di Colin Trevorrow

Anno 2022, USA (Italiano, 2h 26’)

Il film si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Proiezione Speciale

02.06.2022 ore 16:00 – Sala 3

AROUND THE WORLD IN 80 DAYS

Regia di Samuel Tourneux

Anno 2021, Francia (Inglese, 1h 20’)

Un finto esploratore, una marmotta che ha paura della sua stessa ombra, e una scommessa di fare il giro del mondo in 80 giorni. Il classico di Jules Verne diventa un racconto divertente con la più strana delle coppie che si uniscono per fare il giro del mondo in tempo record.

Film in Concorso

02.06.2022 ore 18:00 – Sala 3

TRUNK TRAIN

Regia di Zé Brandão

Anno 2021, Brasile (Lingua originale sottotitolato in inglese, 1h 38’)

Gajah, un elefante senza memoria viene trasformato in una celebrità durante una notte e finisce per allontanarsi dai suoi vecchi compagni di viaggio. La notorietà è di breve durata perché finisce per diventare il principale sospettato di misteriosi rapimenti. Svelare il mistero sarà possibile solo con l’aiuto dei suoi veri amici.

Film in Concorso



02.06.2022 ore 20:00 – Sala 2

BELLE

Regia di Mamoru Hosoda

Anno 2021, Giappone (Italiano, 2h)

Suzu, una liceale di 17 anni, vive con il padre dopo aver perso la madre. Un giorno entra in un mondo virtuale dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce. L’incontro con un drago misterioso la porta in un viaggio ricco di avventure e amore, alla ricerca della sua vera natura.

Film in Concorso



02.06.2022 ore 20:00 – Sala 3

RETROSPETTIVA BARRY PURVES (inglese, 120’)

Raccomandata visione a un pubblico +13



RIGOLETTO – 1993

Bare Board Productions – S4C – BBC2

Diretto e animato da Barry Purves, prodotto da Glenn Hoberton

Ispirata all’opera di Giuseppe Verdi, sulle sue note, la storia di Rigoletto mette in scena il servitore del duca di Milano che tenta in ogni modo di preservare sua figlia dalla corruzione della corte.

NEXT – 1989

Aardman Animation – Channel Four

Prodotto da Saera Mullock

L’opera completa di William Shakespeare messa in scena da lui stesso, solo sul palco, in cinque minuti rigorosamente in Stop Motion davanti a un non troppo convinto Peter Hall, fondatore della Royal Shakespeare Company.

TCHAIKOVSKY – 2011

Studio M.I.R., Moscow – Loose Moose London

Diretto e animato da Barry Purves, prodotto da Irina Margolina

Un’elegia in forma di cortometraggio. Sulle note dei brani più celebri del compositore prendono vita, sul palco e nella vita, temi e atmosfere delle sue meravigliose storie sinfoniche e per balletto.

SCREEN PLAY – 1992

Channel Four – Bare Board Productions

Diretto, scritto e animato da Barry Purves, prodotto da Glenn Holberton

Un omaggio alla tradizione teatrale giapponese evocata dalle parole di un vecchio uomo che animano i personaggi più popolari del kabuki.

NO ORDINARY JOE – 2022

Loose Moose Production – British Film Institute

Diretto e animato da Barry Purves, prodotto da Glenn Holberton

La commovente storia di un amore complice e perfetto riletta attraverso una relazione tra artista e burattino capace di superare qualunque convenzione.



03.06.2022 ore 16:00 – Sala 3

DRAGON TRAINER

Regia di Chris Sanders e Dean Deblois

Anno 2010, USA (Italiano, 98’)

Hiccup è un giovane vichingo che sfida la tradizione facendo amicizia con uno dei suoi più mortali nemici: un feroce drago che chiama Sdentato. Insieme i due improbabili eroi dovranno lottare contro il destino avverso per salvare entrambi i loro mondi. Avvincente sia per il pubblico che per i critici, il film della DreamWorks Animation Dragon Trainer è ricco di azione, avventure epiche e risate in una storia scoppiettante e coinvolgente.

Retrospettiva Carlos Grangel

03.06.2022 ore 18:00 – Sala 2

TROPPO CATTIVI

Regia di Pierre Perifel

Anno 2021, USA (ltaliano, 100’)

Al mondo non si è mai visto un gruppo di amici come quello dei Troppo Cattivi: Mister Wolf, Mister Snake, Mister Piranha, Mister Shark e Miss Tarantola. Dopo anni di innumerevoli rapine e dopo esser stati considerati i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata. Mister Wolf decide di fare un patto per salvare tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi dovranno fingere di essere diventati buoni. In un susseguirsi di situazioni divertenti e adrenaliniche, essere cattivi non è mai stato così divertente come in questa commedia d’azione firmata DreamWorks Animation e basata sulla serie di libri best-seller pubblicata da Scholastic.

Film in Concorso

03.06.2022 ore 18:00 – Sala 3

MY FATHER’S SECRETS

Regia di Véra Belmont

Anno 2021, Francia (Inglese, 1h 18’)

I segreti di mio padre è un film importante e stimolante che si concentra sul viaggio di una famiglia verso la riconciliazione dopo aver affrontato il trauma dell’Olocausto e Auschwitz.

Film in Concorso

03.06.2022 ore 20:00 – Sala 3

BOB SPIT

Regia di Cesar Cabral

Anno 2021, Brasile (Lingua originale con sottotitoli in inglese, 1h 30’)

Bob Spit, un personaggio dei fumetti, vive in un deserto post-apocalittico nella mente del suo creatore, il fumettista brasiliano Angeli. Quando Angeli decide di uccidere Bob, il vecchio punk lascia questa terra desolata e affronta il suo creatore.

Raccomandata visione a un pubblico +13

Film in Concorso

04.06.2022 ore 18:00 – Sala 1

DEER KING

Regia di Masashi Ando e Masayuki Miyaji

Anno 2022, Giappone (Italiano, 2h)

La storia ha luogo in un mondo feudale dove un grande impero negli anni ha soggiogato e annesso vari regni. Chi si è opposto strenuamente al suo dominio è Van, leader dei guerrieri schierati contro l’invasione. Finito in catene, è diventato uno schiavo assegnato alle miniere di sale. Una notte un branco di lupi entra nelle miniere seminando il panico. Tutti coloro che vengono morsi finiscono per essere infettati e morire, tranne Van che riesce a scappare e durante la fuga salva una bambina, Yuna, anche lei misteriosamente sopravvissuta al “Mittsal”, la piaga portata dai lupi. Assistito dal medico e ricercatore Hossal inizia così ad indagare sulla malattia, che nel frattempo ha colpito anche la corte. Ma proprio il sangue dei sopravvissuti potrebbe costituire la base per la tanto sospirata cura, e per questo Van e Yuna saranno oggetto di una frenetica caccia all’uomo.

ANTEPRIMA

04.06.2022 ora 20.00 Sala 2

SING 2

Regia di Garth Jennings

Anno 2021, USA (Italiano, 92’)

Il ritorno di tutte le star più amate della musica e della danza di Sing, prodotto da Illumination, per l’evento dell’anno all’insegna del buonumore. Il sempre ottimista koala Buster Moon e i suoi amici sognano in grande e vogliono portare il loro eccezionale spettacolo nella scintillante capitale mondiale dell’intrattenimento, Redshore City. C’è solo un piccolo ostacolo: devono convincere la rockstar più schiva del mondo, Clay Calloway, a unirsi a loro. Rosita, Ash, Johnny, Meena e Gunter tornano con nuovi personaggi, splendide canzoni di successo ed elettrizzanti performance in Sing 2 – Sempre Più Forte, una commedia sull’emozionante potere di guarigione della musica.

Proiezione Speciale

04.06.2022 ore 16:00 – Sala 3

MADAGASCAR

Regia di Eric Darnell e Tom Mcgrath

Anno 2005, USA (Italiano, 88’)

Quando quattro coccolatissimi e viziatissimi animali dello zoo di New York insieme a un gruppo di pinguini scappano dallo zoo e si ritrovano sperduti per errore sulle coste del Madagascar si rendono conto che lì fuori è veramente una giungla, in una avventura esotica dal divertimento assicurato.

Retrospettiva Carlos Grangel



04.06.2022 ore 18:00 – Sala 3

OPAL

Regia di Alan Bidard

Anno 2021, Francia (Inglese, 1h 24’)

C’era una volta un regno magico dove l’estate durava per sempre e dove gli animali e gli abitanti erano immortali. La fonte di tutta la magia era una giovane principessa chiamata Opal. Le leggende dicono che la sua gioia avrebbe portato meraviglia e prosperità al regno. Ma la sua tristezza avrebbe portato solo caos e oscurità…

Film in Concorso

04.06.2022 ore 20:00 – Sala 3

ALICE-MIRANDA

Regia di Jo Boag

Anno 2021, Australia (Inglese, 1h 22’)

Questa è l’ultima storia di Alice-Miranda Highton-Smith-Kennington-Jones, una ragazza di dieci anni straordinariamente vivace e le sue avventure alla Winchesterfield-Downsfordvale Academy. Dalle crociere reali ai balli di Natale, il nuovo anno scolastico non manca di emozioni e sorprese.

Film in Concorso

05.06.2022 ore 16:00 – Sala 3

RETROSPETTIVA MAURIZIO FORESTIERI (Italiano, 120’)

WATERLOO

Produzione Em Publishers-Rai Fiction-Graphilm Ent.

Alessandro Barbero-Danco Singer

Regia di Maurizio Forestieri (6 episodi da 12’)

Nel centenario della famosa battaglia che ha visto la sconfitta definitiva di Napoleone Bonaparte si ripercorrono le varie tappe che hanno portato allo storico evento, attraverso le testimonianze del poeta Ugo Foscolo e dei personaggi della cultura e dell’arte di quell’epoca.

LA CUSTODIA

Special TV 40′ Produzione Graphilm Ent in collaborazione con Rai Ragazzi, con il patrocinio di UNICEF e U.N.A.R.

Regia Maurizio Forestieri

In un luogo e in un tempo indefiniti il giovanissimo Fadi scappa da un paese in guerra portando con sé una custodia di violino dalla quale non si separa mai. Attraversa deserti e mari e lungo la strada conosce la bella Naila e un gruppo di altri coetanei che non gli rendono la vita facile. Dopo un lungo e pericoloso viaggio Fadi e i suoi compagni rischiano di vanificare tutti i loro sforzi…

GLADIATORI

Produzione Rai Fiction e Mondo TV.

Regia Maurizio Forestieri (26 episodi da 26’)

La predizione dice che solo un Eletto può salvare il principe Marcus i, la cui vita è minacciata da Canidia e Catilio. L’Eletto è Ali, un ragazzino vagabondo che Catilio e Canidia credevano aver ucciso dodici anni prima. Mentre dei seguaci di Mitra, che proteggono Marcus, parteciperanno al torneo sotto il nome dei “Guerrieri del Sole”, Ali, da parte sua, dovrà superare sette prove, legate ai vizi capitali e alle meraviglie del mondo antico, per ritrovare sua madre e scoprire quale legame molto stretto lo unisce al giovane principe.

BU BUM – La Strada Verso Casa

Co-produzione Rai Fiction-Graphilm Ent.-BetaFilm GmbH

Regia Maurizio Forestieri (26 episodi da 26’)

Un bizzarro gruppo di animali vaga per l’Italia centrale nell’inverno del 1944: Leoncavallo, un saggio cavallo siciliano dal fisico robusto e dal cuore generoso; Jack, un cane americano; Aurelia, una scaltra gatta romana con un talento speciale nel cavarsela in ogni situazione e Cristoforo, logorroico gallo toscano. In seguito ad un’esplosione dopo un raid aereo, un bambino cade da un camion di sfollati. Gli animali trovano il piccolo, è sano e salvo ma, a causa dello shock, non riesce più a parlare e ripete solo due parole: “Boo Boom!”. Questo è il nome con cui lo battezzerà il gruppo di animali. Dopo un momento di iniziale esitazione il gruppo di animali decide di prendere il bambino sotto la propria protezione e di aiutarlo a ritrovare i suoi genitori.

NEFERTINA SUL NILO

Co-produzione Waooh!-CyberGroupStudio-Graphilm Ent.

Regia: Maurizio Forestieri (52 episodi da 11’)

Nefertina, una bambina di otto anni, vive nell’antico Egitto. Lei aspira ad essere il primo scriba femminile nella storia dell’Egitto. È già una giovane giornalista in erba che usa il suo papiro-diario per annotare le avventure che vive con il suo amico Piramses. Tanfenaton, un giovane bullo, non perde occasione di creare problemi ai due amici.

05.06.2022 ore 18:00 – Sala 3

LA SPOSA CADAVERE

Regia di Tim Burton e Mike Johnson

Anno 2005, USA (Italiano, 1h 30’)

Nell’Europa dell’Ottocento, un giovane e talentuoso pianista infila, senza saperlo, un anello di fidanzamento al dito di una donna morta. Quando questa si risveglia, conduce Victor nel mondo dell’aldilà.

Retrospettiva Carlos Grangel