Pescara. Scoprire l’Abruzzo, i suoi luoghi e le sue antiche tradizioni, tra un lancio di dadi e una pedina da muovere è possibile.

Nasce infatti un gioco apposito, denominato “Abruzzo – Forte e Gentile”. Si tratta di da tavolo ideato da Salvatore Romano, e pubblicato da Demoela Giochi. L’evento di presentazione del gioco, intitolato “Scopri l’Abruzzo Giocando”, nasce con l’obiettivo di offrire una serata unica nel suo genere dove è l’Abruzzo a trionfare come protagonista indiscusso.

Un gioco di compravendita di proprietà immobiliari, sulla falsariga del Monopoli, ma con la missione di far scoprire la regione ai giocatori attraverso il cartellone da gioco.

Un viaggio tra le più importanti città della regione, esplorando gli itinerari turistici più famosi d’Abruzzo. Niente cartoncini “imprevisto” o “probabilità”, sostituiti da “’ccia sande” e “scinca scin”. A trionfare nel gioco sarà colui che, nell’ambientazione della Regione Verde d’Europa, riuscirà a non andare in bancarottae vincere l’ambito titolo di forte e gentile.

Il gioco verrà presentato a Pescara con l’evento “Scopri l’Abruzzo giocando”; in collaborazione con La Casa de Rustell APS. L’appuntamento è fissato per mercoledì 29 novembre, a partire dalle 19:30, presso Phyrexian Plaguelord in piazza Emilio Alessandrini. Ad aprire la presentazione sarà l’autore e creatore del gioco, Salvatore Romano, intervistato dal giornalista Valerio Di Fonso. Alle 20:00 verrà proiettato il Tutorial del gioco, curato da Board Games Francesco. I partecipanti potranno giocare ad Abruzzo-Forte e Gentile, a partire dalle 20:30. Per chi prenderà parte ai giochi, inoltre, è previsto un panino con la porchetta (come da tradizione abruzzese), ed un calice di vino gratis.

I presenti, inoltre, potranno partecipare anche all’apericena con un contributo di 4 euro. Alle 22:00 inizierà il ciclo di degustazioni offerte da Evangelista Liquori 1907 (Liquori e ” Punchettone”, panettone alcolico) e Garagardo 45 (birre artigianali).