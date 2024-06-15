Pescara. “Per Pescara ospitare l’evento di rilevanza internazionale quale la Fiera dedicata all’emergenza-urgenza nel soccorso è l’occasione per mettere in evidenza l’eccellenza del nostro sistema sanitario-assistenziale, ovvero gli uomini e le donne che hanno fatto della professionalità nel soccorso la ragione stessa di vita e le attrezzature all’avanguardia già presenti o in arrivo nei nostri nosocomi.

Un evento prezioso per un esempio di capacità, di efficienza e di solidità. Il ringraziamento va a coloro che hanno promosso l’iniziativa e all’intero sistema sanitario della Asl di Pescara, compreso il settore del volontariato”. Lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio della regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che oggi ha preso parte all’inaugurazione di Meta Fiera al PalaBecci del porto turistico di Pescara.

“La Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo e l’intera Regione hanno voluto patrocinare l’evento che per due giorni punterà i riflettori sulla sanità che funziona in Abruzzo – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, una sanità che è stata sempre al centro della nostra azione di governo. Non chiudere gli ospedali dei piccoli centri di provincia per non lasciare presidi sguarniti di assistenza e garantire a tutti l’esercizio del diritto alla salute, specializzare i nostri nosocomi al fine di creare dei poli di eccellenza di rilevanza nazionale capaci di incentivare la mobilità assistenziale, investire costantemente sull’ammodernamento delle attrezzature date in dotazione ai reparti e ai Dipartimenti, perchél’utilizzo di un defibrillatore dotato anche di un impianto automatico per il massaggio cardiaco, o di una lettiga elettrica può fare la differenza nella velocizzazione del soccorso nel paziente traumatizzato o in stato di shock cardiaco, ovvero nel salvare una vita. Sono queste alcune delle direttrici della nostra azione legislativa. Il ringraziamento va agli organizzatori dell’evento, all’intera squadra della Asl di Pescara oggi presente con i propri medici, infermieri, Oss, e alle Forze dell’Ordine che sono un cardine imprescindibile nel soccorso sanitario”.