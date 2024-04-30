Pescara. Continuano a moltiplicarsi senza sosta le date di “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, il nuovo tour estivo di Fiorella Mannoia che sarà accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica nelle location più suggestive di tutta Italia: agli appuntamenti già annunciati, si aggiungono il 4 agosto alla Trentino Music Arena di Trento, in occasione del Trentino Summer Festival, e il 19 agosto al Porto Turistico di Pescara.

I biglietti sono disponibili a partire da oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Grandi festeggiamenti quest’anno per l’artista romana che nel giorno del suo 70esimo compleanno, ha invitato tutti i fan a celebrare insieme questo nuovo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. A dare il via saranno due imperdibili concerti-evento, due grandi feste live, il prossimo 3 e 4 giugno, nella sua città tra le secolari mura delle Terme di Caracalla, con la partecipazione di tanti ospiti, colleghi e amici, che con Fiorella condivideranno la scena, sulle note dei grandi successi del suo repertorio e di tante sorprese.

Una nuova emozionante avventura per Fiorella iniziata con il ritorno per la sesta volta in gara al Festival di Sanremo con “Mariposa”, appena certificato disco d’oro. Il brano, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna, ha vinto il Premio Sergio Bardotti e il Premio Elsa Morante per il miglior testo, firmato in prima persona dalla cantante romana insieme a Cheope e Carlo Di Francesco che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri. I biglietti per “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra” e per l’evento speciale di Roma alle Terme di Caracalla, prodotti e organizzati da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Di seguito il calendario aggiornato:

3-4 giugno – ROMA – Terme di Caracalla – EVENTO SPECIALE

13 luglio – CERVERE (CN) – Anfiteatro dell’Anima

15 luglio – VARESE – Giardini Estensi

16 luglio – PIACENZA – Palazzo Farnese

19 luglio – VIGEVANO (PV) – Castello Sforzesco

21 luglio – THARROS (OR) – L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

22 luglio – THARROS (OR) – L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

24 luglio – OSTUNI (BR) – Foro Boario

25 luglio – MOLFETTA – Banchina San Domenico

27 luglio – SAN TAMMARO (CE) – Carditello Festival – Real Sito di Carditello

3 agosto – MANIAGO (PN) – Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti

4 agosto – TRENTO – Trento Summer Festival 2024 – Trentino Music Arena nuova data

9 agosto – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

10 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

12 agosto – TINDARI (ME) – Teatro Greco

13 agosto – REGGIO CALABRIA – Piazza Castello

14 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

16 agosto – ACRI (CS) – Anfiteatro

17 agosto – MELPIGNANO (LE) – Palazzo Marchesale

19 agosto – PESCARA – Porto Turistico nuova data

21 agosto – GAETA – Arena Virgilio

23 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) – La Versiliana Festival

24 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) – Castiglioncello Festival- Castello Pasquini

30 agosto – MACERATA – Sferisterio

31 agosto – CATTOLICA (RN) – Arena Della Regina

5 settembre – VICENZA – Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

6 settembre – BRESCIA – Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia

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