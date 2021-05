A Pescara arriva “Alza la voce”, lo spettacolo con Giulia e Paola Michelini prodotto dal TSA

Pescara. “Alza la voce”, con Giulia Michelini e Paola Michelini, andrà in scena mercoledì 14 luglio alle 21:30 sul palco del Teatro D’annunzio di Pescara nell’ambito di Teatro al D’Annunzio, la stagione teatrale dell’Ente Manifestazioni Pescaresi.

“Alza la voce”, un testo di Paola Michelini e Paolo Civati con la regia dello stesso Civati, è prodotto dal TSA Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. Le coreografie e i movimenti di scena sono di Lorenzo Balducci, le musiche originali di Valerio C. Faggioni, il video è creato da Daniele Salaris, la struttura di scena è di Fabio Giommarelli e le maschere e gli oggetti di scena sono di Elena Giampaoli.

“Alza la voce” prende spunto da un fatto reale – l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina – e utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati oggi al femminile attraverso i personaggi di due donne: Stella e Pizza. Servendosi anche del linguaggio proprio della Stand Up Comedy, Alza la voce racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie, per sfumature emotive, visive, sonore.

Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra: Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce; Pizza è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile.

“Alza la voce ” è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione. D’altronde definire l’Altro secondo le proprie categorie di giudizio non significa, di fatto, vincolarlo a uno stereotipo? I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets ciaotickets.com (online e punti vendita): platea 25,00 + d.p. – gradinata 20,00 + d.p.