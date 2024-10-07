Montesilvano. Lo SNALS regionale Abruzzo organizza, mercoledì 9 ottobre 2024 al Gran Hotel Montesilvano, l’evento di formazione dedicato alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e ai quadri sindacali. L’iniziativa si propone di approfondire temi chiave legati alle relazioni sindacali, al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e agli aspetti cruciali della gestione del personale scolastico.
Questo il programma della giornata:
– Ore 9:30 – Welcome coffee
– Ore 10:00 – Apertura lavori a cura del Segretario Regionale Carlo Frascari, con i saluti dei Segretari Provinciali d’Abruzzo.
– Ore 10:30 – Intervento di Carlo Frascari: “Nuovo CCNL – Le relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche. Le prospettive per il prossimo contratto nazionale”.
– Ore 11:15 – Maria Rosaria Lupi relazions su: “La funzione docente: attività di insegnamento e attività funzionali”.
– Ore 11:45 – Pamela Nardicchia affronta: “I ricorsi attualmente proposti”.
– Ore 12:15 – Contributo di Amedeo Di Mascio: “Assenze e permessi del personale”.
– Ore 12:45 – Presentazione di Domenico Di Donato: “Il personale ATA nel nuovo CCNL”.
– Ore 13:30 – Pranzo conclusivo.
L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto per tutti i rappresentanti sindacali del settore scolastico della regione Abruzzo, in vista delle sfide e delle opportunità future legate al nuovo contratto collettivo.