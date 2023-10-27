Teramo. Lunedì 30 ottobre, alle ore 13.30, nell’Aula 16 del Polo didattico G. D’Annunzio, il Dipartimento di Scienze della comunicazione ospiterà Federico Palmaroli, autore di Le più belle frasi di Osho, in un incontro per approfondire le dinamiche della comunicazione contemporanea, attraverso l’individuazione delle determinanti strategiche della componente virale e non convenzionale che l’autore pone in essere attraverso contenuti originali e linguaggio satirico, irriverente, capace di valicare ogni confine.

Partendo da Osho fino ad arrivare ai più attuali protagonisti della vita politica, Federico Palmaroli è riuscito a creare una narrativa e un modello di comunicazione satirica oggi riconosciuta a livello mediatico, editoriale e anche istituzionale.

Il seminario sarà introdotto dal giornalista Filippo Lucci, che si soffermerà sull’importanza della comunicazione in relazione alle dinamiche e alle sfide che caratterizzano il contesto sociale moderno, e dall’esperta di comunicazione Valentina Galati, che approfondirà prospettive e tendenze della comunicazione.

«L’incontro con Federico Palmaroli – ha dichiarato il direttore del Dipartimento Christian Corsi – si pone in piena coerenza con la necessità, per coloro che approfondiscono gli ambiti della comunicazione, di sviluppare una capacità analitica in grado di leggere e interpretare le fenomenologie economiche, sociali e politiche del presente e del futuro. Auspico, pertanto, che questa rappresenti la prima di una serie di iniziative volte a integrare il profilo di competenze trasversali e professionali dei nostri studenti».