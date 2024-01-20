Lettomanoppello. Questa mattina, presso la sede della protezione civile di Lettomanoppello, che estende la propria attività anche ai comuni di Castiglione a Casauria, Fara Filiorum Petri, Guardiagrele, Miglianico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo citeriore, Serramonacesca e Turrivalignani, sono stati inaugurati i nuovi mezzi per attività di sgombero neve e antighiaccio.

Si tratta nello specifico di spazzaneve e spargisale che supporteranno gli operatori nella rimozione di coltre bianca e ghiaccio dalle strade urbane, garantendo così tempestività nelle azioni e sicurezza dei cittadini nel periodo invernale. Le attrezzature sono state acquistate con fondi regionali reperiti dietro una lunga “battaglia” politica portata avanti in particolare dal consigliere regionale Blasioli. Un sentito ringraziamento al sindaco Simone Romano D’Alfonso, all’assessore Fabio Ferrante e a tutti i volontari della protezione civile, anche molto giovani, che si spendono alacremente sul territorio.