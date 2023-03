Giulianova. Fine settimana a Giulianova all’insegna del cioccolato e dei dolci. In programma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, “Dolcilandia”, la grande festa per gli amanti dei dolci e del cioccolato artigianale.

Organizzato da Aniac Abruzzo e Acai, con il patrocinio del Comune di Giulianova e la collaborazione dell’ Ipsedoc “Crocetti”, arriva in città, il prossimo weekend, “Dolcilandia”, imperdibile appuntamento per gli amanti dei dolci e del cioccolato artigianale.

Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile saranno aperti, in Via Nazario Sauro, gli stand di pasticceri, dolciai e maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni d’ Italia. In vendita, dalle 10 alle 22, senza interruzione, ci saranno cioccolato e cioccolatini di ogni forma e dimensione, oltre a prodotti di alta pasticceria, sorprendenti novità dolciarie, specialità regionali, sculture commestibili, praline, cremini, tartufi, ganasce di cioccolato e alla frutta, pasta di mandorle, sfogliatelle e pasticceria siciliana, crepes con creme spalmabili, cioccolato di Bronte e molto altro.

“Dolcilandia”, alla sua seconda edizione, sarà anche un’occasione per vivere la città ed offrire a residenti e turisti un evento di qualità. Significativa, la partecipazione dell’Istituto “Crocetti” di Giulianova. Il professor Dario Tinari terrà infatti delle lezioni sul cioccolato e sul suo utilizzo. Dimostrazioni culinarie impegneranno domenica i ragazzi della scuola, a coronamento di una tre giorni che sarà insieme una festa per il palato ed una preziosa opportunità di socializzazione e apprendimento.