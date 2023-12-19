Francavilla. Ambiente, lavoro e mobilità saranno temi centrali per il rilancio dell’Abruzzo, prioritari nel programma del candidato alla Presidenza della Regione Luciano D’Amico. Se ne è discusso alla Sala Ipogea del Museo Michetti di Francavilla al Mare in un incontro organizzato dal Partito Democratico, alla presenza di D’Amico.

Tra gli interventi quello di Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Pd, che ha messo in luce nel suo intervento “una vera e propria piaga che affligge le regioni del nostro Sud, a cui l’Abruzzo non è immune. L’emigrazione giovanile toglie risorse e futuro ai territori. La questione del welfare va affrontata con decisione anche dal lato della coesione; il governo su questo non fa nulla, anzi, toglie risorse per dirottarle sulle opere che avrebbero dovuto essere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale, ha evidenziato le urgenze a cui la Regione deve fare fronte per quanto riguarda l’ambiente: “Va approvata una legge regionale sul clima che ci darebbe strumenti inediti oltre a porci in una posizione di avanguardia. Va realizzato il Parco nazionale della costa teatina e serve il piano regionale sulla mobilità ciclistica, per non parlare del problema della dispersione delle risorse idriche”.