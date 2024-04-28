Fossacesia. Taglio del nastro di inizio lavori a Fossacesia, dove alla presenza del sindaco del comune costiero Enrico Di Giuseppantonio, degli assessori e consiglieri comunali, delle autorità civili e militari nonché dei progettisti dello studio LAP architettura e numerosi cittadini, si è svolta la cerimonia di inaugurazione per l’inizio dei lavori del nuovo Asilo Nido “I Cinque Sensi”, finanziato dai fondi FUTURA stanziati dal PNRR.

L’Asilo Nido si compone di cinque padiglioni pentagonali interconnessi tra di loro che si proiettano verso il giardino esterno creando un unico ambiente per favorire l’educazione all’aperto. Esso rientra tra le 6 “Scuole Consapevoli”, progettate dal LAP architettura per sei comuni d’Abruzzo, dall’architettura innovativa, sostenibile e avanguardista.

L’evento di inaugurazione del cantiere è stato caratterizzato con la piantumazione di un albero di tiglio, che crescerà insieme ai 30 bambini che frequenteranno l’asilo, rappresentando il legame profondo tra natura, educazione e futuro. Il sito è stato benedetto da don Rosario.