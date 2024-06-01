In casa Area 259 sono sempre ferventi i preparativi verso la terza edizione della gara cross country XCO V Regio, su un percorso ad anello tra il borgo di Civitella del Tronto e l’attiguo bosco.

Per domenica 2 giugno, la manifestazione richiamerà un numero consistente di atleti provenienti da tutto l’Abruzzo e da più zone d’Italia che daranno vita ad una competizione da non perdere con la disciplina olimpica della mountain bike che è il cross country.

Si apre dunque ufficialmente il format del Gran Trofeo Multidisciplinare All Round dedicato alla valorizzazione “poliedrica” dell’atleta in più specialità delle due ruote con annesse manifestazioni che si svolgeranno nel periodo compreso tra l’11 e il 16 giugno in Val Vibrata, oltre a quella di Civitella del Tronto.

Altro elemento distintivo di questa edizione della XCO V Regio è l’abbinamento al circuito nazionale giovanile Borbonica Cup (quinta ed ultima prova con annesse premiazioni finali), la più importante vetrina dei migliori talenti della mountain bike del Centro-Sud e delle altre regioni d’Italia, un banco di prova per quei giovani che vogliono crescere ed affermarsi nelle competizioni di alto livello dedicate al fuoristrada.

La manifestazione è anche prova del circuito regionale abruzzese XCO Dama Challenge che ingloba anche le categorie amatoriali.

Il cronoprogramma prevede alle 9:30 la partenza per le categorie under 23, élite e gli amatori (élite sport, M1-M2-M3). Alle 11:10 è fissato lo start per juniores, donne tutte (agoniste/master) e amatori uomini (M4-M5-M6-M7-M8). Alle 12:30 spazio alle categorie esordienti uomini di primo e secondo anno, donne esordienti e donne allieve. Alle 13:15 al via allievi di primo e secondo anno uomini con un’appendice dedicata alla categoria non agonistica G6 prevista intorno alle 14:15.

Di seguito il calendario completo delle gare “Gfan Trofeo Multidisciplinare All Round 2024”:

domenica 2 giugno a Civitella del Tronto XCO V Regio cross country ultima prova del circuito nazionale Borbonica Cup e prima prova del Gran Trofeo Multidisciplinare All Round.

Martedì 11 giugno a Sant’Egidio alla Vibrata il Gran Premio dei Faraoni, tipo pista presso il kartodromo valido come seconda prova del Gran Trofeo Multidisciplinare All Round.

Mercoledì 12 giugno a Nereto il Gran Premio Città di Nereto-Memorial Romano Lelii-Strade Bianche Vibratiane, gara riservata alla categorie juniores uomini (terza prova del Gran Trofeo Multidisciplinare All Round) e donne open.

Giovedì 13 giugno a Nereto il Gran Premio Città di Nereto-Memorial Romano Lelii-Strade Bianche Vibratiane, gara riservata ai dilettanti under 23 ed élite.

Venerdì 14 giugno a Fondovalle Salinello la cronometro individuale per esordienti/allievi (terza prova del Gran Trofeo Multidisciplinare All Round) e juniores (quarta ed ultima prova del Trofeo Multidisciplinare con annessa premiazione solo per questa categoria).

Sabato 15 giugno a Sant’Omero XCO del Sorriso, gara cross country riservata alla categoria giovanissimi under 13.

Domenica 16 giugno a Sant’Egidio alla Vibrata il Trofeo Villa Marchesa per allievi ed esordienti su strada valevole come quarta ed ultima prova del Trofeo Multidisciplinare con annessa premiazione per entrambe le categorie.