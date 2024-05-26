Città Sant’Angelo. Sono iniziati a Città Sant’Angelo i lavori per l’eliminazione dei canali in via Torre Costiera. Lo rende noto il sindaco Matteo Perazzetti, il quale già nei mesi scorsi aveva chiesto alla regione di ottenere i finanziamenti per lo spostamento dei canali: “Grazie ad un finanziamento di 230.000€ richiesto con urgenza mesi fa a regione Abruzzo per sistemare il canale che deturpa il nostro lungomare e il controllo delle acque bianche. Eliminiamo le brutture del nostro territorio e prendiamoci cura del litorale angolano”, dichiara il primo cittadino.

Il comune punta molto sulla valorizzazione di quel tratto di lungomare considerando anche la prossima apertura del ponte carrabile che collegherà il fiume Saline al fiume Piomba.