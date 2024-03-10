Chieti. Domenica prossima 17 marzo, alle ore 17:00, nella sala riunioni del Nuovo Albergo a Chieti Scalo, con il patrocinio dell’Associazione Olimpia di Ortona, si terrà l’incontro sulla poesia e sul dialetto abruzzese.

Dopo i saluti di Annamaria Di Lorenzo,

presidente dell’Associazione Olimpia e di Massimo Pasqualone, che introdurrà il relatore Paolo Mancini, inizierà la kermesse vera e propria con le letture dei poeti

dialettali d’Abruzzo e la presentazione della mostra d’arte personale di Giovanna Mattucci, artista vastese.

“Si tratta – sottolinea il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone – di un momento di riflessione in vista della Giornata

Mondiale della Poesia, con la presenza di tanti poeti dialettali che usano la lingua del cuore e della memoria per esprimere le loro

emozioni.”