A Celano parte il Cineforum, ospite Giovanni Impastato: il fratello del giornalista ucciso dalla mafia

Celano. “Con l’inizio dell’estate e delle belle serate si accendono i riflettori del cineforum, all’insegna della ritrovata voglia di stare insieme e confrontarci sulle diverse idee. Un mese di proiezioni nella splendida cornice del giardino di Full90 a Celano”.

A scriverlo in una nota è il gruppo Unione Popolare, che continua:

“Cicli tematici e serate evento che passeremo insieme per una chiacchierata costruttiva, per condividere momenti di riflessione e, perché no, divertirci insieme. L’inizio è previsto per il 30 giugno e proseguirà per le quattro settimane successive con la visione di film famosi che affrontano temi importanti ed attuali, quali la mafia, la legalità, la droga, la malattia e la violenza. Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00 e saranno precedute da una breve introduzione relativa alla pellicola ed alla scelta del tema. Alla fine del film si svolgerà un breve dibattito dove tutti potranno intervenire per esprimere idee ed emozioni suscitate dalla visione. Tutte le ulteriori informazioni riguardo il cineforum saranno disponibili a partire dalla data di Lunedì 21 giugno sulle nostre pagine Facebook e Instragram.

Nella serata del 5 luglio sarà presente Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato. Testimonianza preziosa ed importante da non perdere. Seguirà presentazione del suo ultimo libro ‘Il coraggio della memoria’ e dibattito”.



30 GIUGNO – L’ORA LEGALE

Quanto è difficile essere onesti?

Il film è ambientato in una cittadina immaginaria, Pietrammare, in cui l’elezione del nuovo sindaco apporta una ventata di legalità e pone temporaneamente fine a un andazzo di corruzione, favoritismi e abusi. La comunità però, ormai avvezza a un modo di vivere e di governare senza regole, non accoglie bene i cambiamenti e porterà il sindaco alle dimissioni.

5 LUGLIO – I CENTO PASSI

Chi è Peppino Impastato?

Un fil dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta alla mafia nella sua terra, la Sicilia. Il titolo prende il nome dal numero di passi che occorre fare a Cinisi per colmare la distanza tra la casa della famiglia Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti. Peppino Impastato venne ucciso il 9 maggio 1978, lo stesso giorno del delitto Moro. Messe in ombra dalla tragedia nazionale in atto in quei giorni, la sua storia e la sua tragica fine passarono praticamente inosservate e restarono ignote alla massa per più di vent’anni, sino all’uscita del film.

Nella serata sarà presente insieme a noi Giovanni Impastato, il fratello di Peppino Impastato, che porterà con sé il suo ultimo libro scritto sulla vita di suo fratello e ricordi di Peppino.

14 LUGLIO – TRAINSPOTTING

Ribellarsi o conformarsi?

Ambientato in Scozia, racconta di un ragazzo che, insieme ai suoi amici, ha scelto di drogarsi piuttosto che conformarsi alla mediocrità di una vita qualunque. Oscillando tra tunnel e disintossicazioni, velleità e tentativi di riscatto, il protagonista si troverà davanti a una netta chance di svolta.

21 LUGLIO – BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE.

Bianca come il latte, rossa come il sangue”, ci invita a riflettere sulla coscienza etica della donazione di organi e, soprattutto, insiste sul peso che le decisioni che prendiamo hanno su chi ci circonda e ci vuole bene.

Leo, un giovane di soli sedici anni, si innamora perdutamente di una compagna di scuola che non conosce personalmente. La giovane si chiama Beatrice ed è più grande di lui di un anno. La ragazza è ammalata di leucemia ed il ragazzo sceglie di diventare donatore di midollo osseo per aiutarla a guarire.

28 LUGLIO – SULLA MIA PELLE

Racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi.Lottiamo per un sistema in cui le forze dell’ordine non siano al servizio del capitalismo e della sua repressione ma proteggano davvero i cittadini. Un sistema in cui il carcere non sia una discarica sociale in cui rinchiudere gli emarginati e nemmeno uno strumento di tortura. Per realizzare un progetto che possa finalmente mettere fine, o comunque limitare il più possibile, alle violenze di polizia e carabinieri occorre una rivoluzione socialista, che abbatta questo sistema marcio fondato sulla repressione e sulla violenza. E’ necessario abbattere lo Stato borghese ed edificare uno Stato Socialista. È l’unica via per rendere giustizia a Cucchi e a tutte le vittime delle forze dell’ordine.

Ogni serata grazie alla collaborazione con il Bar “Full90” ci saranno popcorn gratis e ingresso libero, fino alla piena sicurezza delle norme anticovid.