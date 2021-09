99 anni del Pnalm, solo un obiettivo: valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico della Regione

L’Aquila. “È un giorno molto significativo perché in questa data fu istituito formalmente il Parco Nazionale d’Abruzzo per iniziativa popolare. Il Centenario sarà un traguardo che ci svela il successo raggiunto, quanto lavoro ci sia stato per la tutela e la conservazione del patrimonio naturalistico e per salvare alcune specie animali a rischio estinzione come il camoscio d’Abruzzo, l’orso bruno marsicano e il lupo. Qui hanno trovato in questi luoghi il loro habitat naturale”.