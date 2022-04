77esimo anniversario liberazione: il programma dell’amministrazione comunale di Giulianova

Giulianova. Per il 77esimo anniversario della Liberazione, l’ Amministrazione comunale organizza una settimana di eventi. Martedì prossimo, parteciperanno all’ inaugurazione della mostra “Il Secondo Corpo d’ Armata polacco” Anna Maria Anders e Cristina Gorajski, rispettivamente Ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia e Console

Onorario della Repubblica di Polonia per le Marche.

L’ Amministrazione comunale di Giulianova organizza, per celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia, una serie di eventi che, a partire dal 25 Aprile, arriveranno ad interessare l’intera settimana che conduce al Primo Maggio.

Lunedì prossimo, 25 Aprile, sarà deposta una corona in memoria e in onore del giuliese Vincenzo Alleva e di tutte le vittime che caddero, innocenti, nei giorni della Liberazione del Paese dal nazi- fascismo. La cerimonia, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, si terrà alle 10.30 in via Acquaviva, dinanzi all’antica villa Migliori, alla presenza delle autorità civili e militari. Alle 10.30 di martedì 26, invece, sarà inaugurata nel loggiato “Cerulli”, in collaborazione con l’Associazione “Famiglie combattenti polacchi in Italia”, la mostra “Il Secondo Corpo d’Armata

polacco”, che resterà aperta fino al Primo Maggio. In esposizione, 14 tavole storiche e documenti inediti del Politburo sovietico. Parteciperanno all’evento, oltre alle massime autorità militari, civili e religiose, l’ Ambasciatrice in Italia della Repubblica di Polonia in Italia Anna Maria Anders ed il Console Onorario della Repubblica di Polonia per le Marche Cristina Gorajski. Sarà presente una classe del Primo Circolo didattico.

Il 29 aprile, infine, lo storico Marco Patricelli presenterà nella sala “Bruno Buozzi” il suo volume “Brigata Maiella. L’epopea dei patrioti italiani nell’ 8a Armata britannica”.