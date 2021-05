500 esuberi tra Denso e Pilkington, Pd Chieti: a breve un tavolo di confronto

Chieti. I 500 esuberi che si prospettano tra Denso e Pilkington necessitano di una urgente presa in carico da parte della Politica locale, regionale e nazionale che ha l’obbligo e il dovere di andare incontro in maniera risolutiva ad un problema che se non verrà affrontato avrà gravi ricadute occupazionali per San Salvo e per il territorio”. Così il Pd Provinciale Chieti. ” Il Pd Provinciale di Chieti continuerà a far sentire la sua voce su questi temi delicati anche nei prossimi giorni, con il confronto con i partiti e i sindacati di categoria e attraverso tutti i nostri rappresentanti regionali e nazionali al fine di scongiurare la crisi occupazionale del Vastese e dell’automotive nel suo complesso. Abbiamo aperto l’attenzione su questo tema già con l’iniziativa del Primo Maggio a San Salvo interessando anche i nostri livelli regionali e nazionali. È doveroso fare qualcosa di utile per evitare di avere finali drammatici. La politica deve evitare di accontentarsi di raccontare. La Politica deve prevenire.

“E noi come Partito Democratico vogliamo farlo e lo dobbiamo fare insieme, con tutte le forze che tengono a cuore quest’area importante dell’Abruzzo. Apprezziamo e condividiamo le iniziative che si stanno mettendo in campo, da ultima quella di SI con l’On. Fratoianni. E’ necessario dunque attivare politiche serie non solo per scongiurare il rischio licenziamenti, ma anche per dare prospettiva di sviluppo e crescita occupazionale alle grandi aziende e all’indotto – che sono il pezzo più importante ma meno tutelato della filiera. La Politica non può più assistere alle “canzonette” leggerissime della politica regionale concentrata su altro e altre zone, e che fino ad oggi nulla ha messo sul tema né in termini di risorse né di programmazione. Il Pd Provinciale di Chieti in questa battaglia così come in molte altre, è e sarà accanto alle lavoratrici, ai lavoratori, alle industrie e alle piccole e medie imprese del territorio”.

“Invitiamo i partiti e i movimenti con cui condividiamo le amministrazioni locali e sovra-comunali a dedicare congiuntamente le energie per sopperire al vuoto di chi sta governando a destra”, conclude il Pd Provinciale Chieti.