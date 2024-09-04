Con l’arrivo di ottobre e la fine del caldo estivo, Respira il Gran Sasso è entusiasta di annunciare il nuovo *Corso di Arrampicata Sportiva*, che si terrà durante il mese di ottobre 2024. Questa iniziativa si rivolge sia ai principianti che desiderano apprendere le basi dell’arrampicata in sicurezza, sia agli arrampicatori più esperti che vogliono perfezionare le loro abilità, imparare a scalare da primi e gestire i voli.

L’autunno in Abruzzo offre condizioni ideali per l’arrampicata, con temperature miti e panorami mozzafiato, rendendo questo corso un’opportunità unica per vivere la montagna in tutto il suo splendore.

Le attività saranno condotte da guide alpine , che garantiranno un apprendimento sicuro e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Dettagli del corso:

– Periodo: Ottobre 2024

– *Luogo:* falesie, Abruzzo

– *Destinatari:* Neofiti e arrampicatori con esperienza

– *Organizzatore:* Respira il Gran Sasso

– *Guide:* Guide alpine certificate

*Respira il Gran Sasso* è un’associazione dedita alla promozione delle attività outdoor e alla valorizzazione del territorio montano dell’Abruzzo. Con una particolare attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente, l’associazione si impegna a rendere la montagna accessibile e apprezzabile da un pubblico sempre più vasto.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare l’associazione via email o visitare il sito web [link https://respirailgransasso.it/ work/corso-arrampicata-sportiv a/