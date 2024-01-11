Pianella. L’amministrazione comunale di Pianella ha accolto con grande soddisfazione la visita del governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio, accompagnato dall’assessore regionale alla sanità Dott.ssa Nicoletta Veri e dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Il governatore ha voluto incontrare personalmente il sindaco e la giunta comunale di Pianella, per ascoltare le loro istanze e le loro proposte riguardanti lo sviluppo del territorio. Il governatore poi, accompagnato dal direttore generale della ASL di Pescara Dott. Vero Michitelli e dal direttore sanitario Dott. Rossano Di Luzio ha proseguito la sua visita alla casa della salute mobile, un’innovativa iniziativa promossa dalla regione Abruzzo, che si propone di offrire gratuitamente ai cittadini esami medici di prevenzione oncologica quali mammografie, ecografie e pap-test. spirometrie, visite cardiologiche ed esami del colon retto. La casa della salute mobile. dotata di attrezzature all’avanguardia e di personale qualificato, ha scelto come prima tappa del 2024 proprio Pianella, dove rimarrà fino al 12 gennaio, per poi spostarsi in altri comuni della regione.

Il sindaco di Pianella ha espresso il suo profondo ringraziamento al governatore, all’assessore, al presidente del consiglio regionale ed ai direttori generale e sanitario della ASL di Pescara per la loro presenza e per il loro impegno a favore della salute dei cittadini. e ha invitato tutti i pianellesi a usufruire di questo importante servizio, che può contribuire a prevenire e a diagnosticare precocemente le malattie tumorali. Il governatore ha manifestato la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa, che ha gia registrato un’alta adesione da parte della popolazione, e ha ribadito la volontà della regione di continuare a investire nella prevenzione.

A margine della visita. Il sindaco Taddeo Manella ha rilasciato il seguente commento: “Sono molto contento e orgoglioso di aver accolto il governatore Marsilio, l’assessore Veri ed il presidente del

consiglio regionale Sospiri nel nostro comune, che hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità verso le nostre esigenze e le nostre potenzialità. Abbiamo avuto un dialogo costruttivo e fruttuoso. e abbiamo condiviso la visione di uno sviluppo sostenibile e solidale del nostro territorio. Desidero esprimere il mio apprezzamento per la scelta di far partire da Pianella il tour del 2024 della casa della salute mobile, un progetto innovativo e di grande valore sociale, che toccherà per quest’anno solo sei comuni della provincia di Pescara. Questo & un segno tangibile dell’attenzione e della stima che la regione ha nei confronti dell’amministrazione comunale di Pianella, che sta guadagnando una solida reputazione politica a livello regionale e nazionale. Invito tutti i pianellesi a cogliere questa opportunità, che può fare la differenza nella lotta contro i tumori. Sono sicuro che questa visita rafforzerà ulteriormente il rapporto di collaborazione e di fiducia tra il comune di Pianella e la regione Abruzzo, a beneficio di tutta la nostra comunità.”