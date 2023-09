Pescara. Domani appuntamento politico nel capoluogo abruzzese. Infatti presso la sala del “Dopolavoro ferroviario”, dalle ore 17:45, si terrà l’Assemblea regionale di Italia Viva: “Il Compito dei Riformisti”, alla presenza del Capogruppo al Senato di Italia Viva Enrico Borghi e del Vice Segretario nazionale di + Europa Piercamillo Falasca.

Interverrà il Prof. Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo per la coalzione larga ed alternativa al Governo Marsilio, insieme a Camillo D’Alessandro ed a Carmine Ciofani, rispettivamente coordinatore regionale e della Provincia di Pescara di Italia Viva. Saranno presenti inoltre i socialisti abruzzesi.

A darne notizia è lo stesso Camillo D’Alessandro, che spiega l’iniziativa: “L’Assemblea regionale si interrogherà, insieme al nostro Capogruppo al Senato Borghi ed al Vicesegretario nazionale di +Europa, su ciò che noi riteniamo essere il nostro compito, quello dei riformisti a servizio del Paese e dell’Abruzzo.

Un mestiere difficile quello del “riformista”, perchè significa farsi carico del problema per risolverlo e non per gridarlo, perchè non si limita alla fotografia dell’esistente ma ha il dovere di fare accadere ciò che non c’è, insomma afferma il primato della politica sulle finzioni retoriche”.

È ancora: “L’Abruzzo ha bisogno esattamente di questo, di cura e premura, e per queste ragioni sosteniamo la figura del Prof. Luciano D’Amico. Lo faremo con una lista dei riformisti abruzzesi, siamo al lavoro con + Europa e i socialisti abruzzesi, con i civici di area per costruire ciò che manca, l’Abruzzo Riformista e noi ci saremo con AbruzzoVivo chiamando a raccolta i nostri iscritti, militanti, amministratori locali “

“Anche la scelta del luogo, nella sede del Dopolavoro ferroviario, non è un caso : è un simbolo del lavoro, ma anche di riflessione, di dibattito, un luogo legato al mondo della mobilità e delle infrastrutture”