L’Aquila. “Oggi 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Il tema di quest’anno è un invito a investire sul nostro pianeta attraverso un’economia verde, rispettosa dell’ambiente e delle sue risorse.

In Abruzzo come Movimento 5 Stelle già da molti anni abbiamo fatto nostro questo tema e abbiamo portato sul tavolo della discussione tematiche volte a investimenti per uno sviluppo green nel nostro territorio. Per esempio ci siamo battuti per l’introduzione della legge regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, di cui sono il primo firmatario, che rappresentano uno strumento fondamentale per garantire un corretto approvvigionamento energetico nel pieno rispetto dell’ambiente. Se oggi in Abruzzo le Cer sono una realtà è grazie al Movimento 5 Stelle.

A inizio di aprile, inoltre, abbiamo avanzato una proposta di legge per il recupero e l’utilizzo della risorsa idrica nelle nuove edificazioni, attraverso la modifica di alcune leggi regionali in materia di edilizia. Abbiamo, poi, lottato con ogni arma a disposizione affinché in Abruzzo fosse mantenuto intatto lo strumento del superbonus 110%, che incentiva la riqualificazione energetica degli edifici secondo le ultime direttive europee di green building e che riavvia un settore fermo da anni, come quello dell’edilizia, senza incrementare il consumo del suolo.

Insomma il Movimento 5 Stelle c’è in tema di tutela ambientale e sviluppo green. Viene da chiedersi dove siano gli altri”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, Francesco Taglieri, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. “Purtroppo” continua “la Regione Abruzzo a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia sembra non interessata a investire in un’ottica green. Un esempio eclatante riguarda le sopracitate Cer, a cui il bilancio regionale del centrodestra ha destinato solo 40mila euro. Un altro esempio è la scelta della Giunta Marsilio di sostenere le trancianti politiche governative che hanno affossato la misura del superbonus 110 %, mettendo a rischio moltissime imprese che stanno lavorando sul nostro territorio al riefficientamento energetico di edifici e condomini.

E potremmo continuare all’infinito con esempi che dimostrano quanto questo governo regionale sia lontano da una visione di sviluppo sostenibile che metta al centro la tutela del nostro territorio e delle persone che lo abitano. La strada per una vera e completa conversione ecologica è ancora molto lunga, ma noi come M5S non smetteremo di batterci in ogni sede per la difesa e la salvaguardia del nostro pianeta” conclude.