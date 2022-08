27mila euro per lotta allo spaccio nelle scuole, Lega: “Confermano nostra serietà ed efficienza”

Spoltore. “La Lega da sempre fa della sicurezza uno dei pilastri fondamentali del proprio mandato”. A dirlo è la portavoce della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino, che evidenzia come sia “per questo che nei mesi scorsi abbiamo sollecitato più volte la disponibilità dei taser per le Forze dell’Ordine abruzzesi, è per questo che abbiamo chiesto un numero maggiore di uomini a tutela dei cittadini.

Ora salutiamo con gioia l’arrivo di finanziamenti per la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici dei comuni di San Giovanni Teatino e Spoltore. 27mila euro che, come ha chiarito il segretario regionale leghista On. Luigi D’Eramo “conferma la serietà e l’efficienza della Lega al Governo: il nostro impegno in tema di sicurezza non è mai mancato e siamo felici di questo risultato raggiunto”.

“Fondi che fanno il paio – ricorda la Bocchino – con quelli messi a disposizione nei giorni scorsi nei quali è stato possibile assicurare per il biennio 2022-2023 risorse per il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo Unico Giustizia, che per le spiagge della provincia di Teramo ha significato finanziamenti per 175 mila euro”. “La Lega dimostra – aveva detto l’On. D’Eramo – come sempre, attenzione concreta ai territori e alle reali esigenze di cittadini e imprenditori. Dobbiamo fare di più: la sicurezza è una priorità nell’agenda politica e uno dei cardini del nostro programma”.

“Gli episodi di queste settimane nella nostra regione – chiosa la Bocchino – testimoniano quanto la questione sicurezza debba essere prioritaria anche nell’azione e nelle scelte della politica e per noi della Lega rappresenta un impegno costante e i fatti, come quelli succitati, ne sono una riprova. Auspichiamo nuovi interventi in questa direzione perché la sicurezza dei cittadini è uno dei pilastri della civiltà di un Paese”.