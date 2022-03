Coronavirus Marsica, in 24 ore 176 nuovi positivi: 57 ad Avezzano, a Celano +14

Avezzano. Sono 176 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella Marsica nella ultime 24 ore. I nuovi casi ad Avezzano sono 57. A Celano in sole 24 ore sono stati registrati 14 nuovi positivi, a Magliano ne’ Marsi 11, a San Benedetto dei Marsi 9, a Ortucchio 7, a Capistrello 6.

Report Ministero: a marzo mortalità in linea con atteso, calo iniziato a metà febbraio

Per le prime due settimane di marzo la mortalità è in linea con l’atteso sia al nord che al centro-sud. Lo evidenzia il rapporto settimanale del sistema di sorveglianza sulla mortalità giornaliera (Sismg) in relazione all’epidemia di Covid-19 aggiornato al 15 marzo 2022 e pubblicato dal ministero della Salute. La mortalità giornaliera (deceduti e residenti nel Comune) viene confrontata con la serie storica di riferimento (valore atteso, rispetto ai 5 anni precedenti). In concomitanza con la quarta ondata (a partire dal mese di dicembre 2021) si osserva un incremento della mortalità più contenuto rispetto alle ondate precedenti.

A partire da metà febbraio si osserva un calo della mortalità con valori che ritornano in linea con il riferimento.

I dati della mortalità relativi al periodo 1-15 marzo 2022 “segnalano valori di mortalità in linea con l’atteso al nord e lievemente superiori al centro-sud (+6%)”. L’andamento della mortalità giornaliera e settimanale per le 48 città incluse nel Sismg evidenzia nell’ultima settimana un trend costante con valori che si attestano intorno al valore di riferimento in tutte le città.

