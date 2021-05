160 anni di Esercito Italiano, Marsilio: “Ruolo essenziale nel nostro Paese”

L’Aquila. “È con grande gioia che oggi celebriamo i primi 160 anni dell’Esercito italiano, una presenza di supporto di fondamentale importanza per la nostra Nazione, nelle missioni di pace cui partecipiamo in ogni angolo del pianeta come anche nelle numerose attività svolte in patria, non ultima quella di contrasto alla pandemia di Covid 19”. È quanto dichiara il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, nel ricordare come “era il 4 maggio del 1861 quando il Ministro della guerra Manfredo Fanti rese noto a tutte le Autorità, Corpi ed Uffici militari che l’allora Regio Esercito assumeva il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l’antica denominazione d’Armata Sarda”. Da allora – conclude Marsilio – molti decenni sono passati ma l’orgoglio nelle nostre forze armate è rimasto inalterato e a tutti i militari italiani voglio rivolgere i sentimenti di gratitudine e vicinanza del popolo abruzzese per l’essenziale ruolo che essi svolgono per il nostro Paese”.