12° Orsello Cup Trofeo Fischer: torna una delle manifestazioni sciistiche più attese

Rocca di Cambio. Sabato 5 e domenica 6 febbraio, a Campo Felice (AQ), è in programma il 12° Orsello Cup Trofeo Fischer di sci alpino, manifestazione organizzata dallo sci club Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), con il prezioso contributo di Fischer, che ormai da anni abbina il suo brand all’evento, ma anche di altre importanti aziende: Energia Pura, Pasquarelli Auto, Giulius Petshop e Lgs Informatica.

L’Orsello Cup Trofeo Fischer torna al suo format classico, con la partecipazione di tutte le categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior maschile e femminile. Nei due giorni di gara, gli atleti si confronteranno nello slalom speciale e nello slalom gigante. Oltre al prestigio di ben figurare in una delle competizioni più importanti della stagione, gli atleti saranno impegnati a guadagnare punti importanti per la qualificazione alle prossime gare Nazionali, come il Trofeo Interappenninico e il Pinocchio sugli Sci.

«Dopo due anni vissuti tra stop e rivoluzione del format, siamo felici di poter ritornare a disputare questa manifestazione coinvolgendo tutte le categorie – afferma il DG dello SC Orsello Magnola, Andrea Ruggeri – e anche se le attuali prescrizioni e protocolli non ci consentono di arricchire il programma con il consueto villaggio e animazione, siamo convinti dell’ottima riuscita tecnica».

Insieme alla corsa per i titoli individuali, c’è in palio il Trofeo a squadre. Nel 2021, l’Orsello Magnola dominò sin dalla prima prova, chiudendo in testa con largo vantaggio, accompagnato sul podio da SC Livata ed MM Crew.

«Molti sci club si sono rinforzati e stanno lavorando molto bene, per cui prevedo che quest’anno la lotta per il Trofeo sarà molto più agguerrita».

Il programma prevede lo slalom sabato sulla pista Leone e il gigante domenica sulla pista Sagittario.