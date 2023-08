L’Aquila. “Una grande prova di forza della Regione Abruzzo, capace di intrattenere una interlocuzione costante e proficua con il governo e con il ministro Fitto, anche grazie ad una filiera politica che non lascia nulla al caso”.

È il commento dei senatori di Fratelli d’Italia Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, alla norizia dell’incremento di oltre mezzo miliardo di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione deciso dalla delibera Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) rispetto alla precedente programmazione.

“Abbiamo preso una Regione marginale e arretrata e la stiamo proiettando al futuro, grazie alla programmazione di interventi strategici che trovano, puntualmente, opportunità e canali di finanziamento. Può apparire scontato per gli addetti ai lavori, ma è opportuno ribadire per i cittadini che i risultati non si ottengono grazie al caso, ma ad un lavoro costante che, l’intera Giunta a partire dal presidente Marsilio, passando per noi parlamentari fino agli amministratori locali portano quotidianamente avanti”.