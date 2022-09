1° Street Boulder Città dell’Aquila: si arrampica su facciate di palazzi, archi e antiche mura

L’Aquila. Climbers da tutta Italia si cimenteranno nell’arrampicata sportiva per la prima volta sulle pareti naturali del centro storico, tra facciate di palazzi, archi e antiche mura. È il 1° Street Boulder che si terrà all’Aquila domenica prossima, 25 settembre.

Organizzato nell’ambito del ricco calendario di eventi di L’Aquila Città europea dello Sport 2022 dall’Associazione Monkey’s Garage Asd è stato presentato stamattina nella sede municipale di Palazzo Fibbioni, dal vice presidente dell’Asd Rodolfo Carnicelli, dal tracciatore Alex Cecchini, da Noemi Tazzi commissario regionale C.S.A.In. Abruzzo nonché componente del Comitato Città dello Sport, dall’assessore comunale allo Sport Vito Colonna e da Francesco Bizzarri, presidente del comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport.

L’arrampicata sportiva è diventata oramai una disciplina molto seguita, abbraccia ogni fascia di età, uomini, donne e bambini e crea un benessere psicofisico di alto livello. Molti giovani si dedicano all’attività di climbing e le molte palestre sparse sul territorio nazionale sono la dimostrazione di quanto questo sport abbia preso piede.

L’arrampicata nasce all’aperto su montagne e falesie naturali, ed è proprio questa l’idea che ha indotto Leandro Giannangeli ed Ornella Cerroni della Monkey’s Garage, palestra di arrampicata sportiva che compie 10 anni di attività sul territorio, ad organizzare questa manifestazione.

L’obiettivo – è stato spiegato in conferenza stampa – è stato quello di realizzare un evento di rilevanza nazionale in grado di attrarre climbers provenienti da tutta Italia (con familiari e amici) per partecipare ad una giornata di arrampicata ed apprezzare le bellezze della nostra città. La manifestazione avrà la capacità di attrare turisti, curiosi ed addetti del settore, e contemporaneamente, svilupperà le attività correlate all’evento.

Lo scopo sarà quello di far conoscere le bellezze architettoniche della città di L’Aquila a presone provenienti da tutto il territorio nazionale, con benefici derivanti da un turismo sostenibile ed innovativo che per tutta la giornata di domenica invaderà il centro del capoluogo.

Il 1° Street Boulder Città di L’Aquila 2022 ha l’innovativa caratteristica di far arrampicare su pareti urbane concorrenti di ogni età, dai bambini ai più esperti.

Pareti, mura, case, colonne, diventano le nuove montagne cittadine, in grado di stimolare la mente e il corpo dei climbers. Trovare il modo di arrivare “in cima” utilizzando esclusivamente quello che offre la facciata di un edificio, questa è la regola base di questa disciplina. Si arrampica su muri, case, colonne, con l’ausilio delle sole mani e senza mezzi artificiali, sempre in sicurezza (proteggendo l’eventuale caduta del climbers con opportuni materassi studiati per questa pratica sportiva), rispettando l’ambiente e la struttura architettonica. In pratica un adattamento dell’arrampicata al contesto cittadino.

Le location prescelte sono state sono state precedentemente testate, ripulite da erbacce e detriti, per mettere a punto i 50 percorsi preparati per l’evento.

Dalle vie più facili, per i bambini, a quelle più complesse per gli esperti, sarà un modo per attirare in città tanti appassionati dell’arrampicata provenienti da tutta l’Italia.

Prevista, inoltre, una serie di eventi collaterali per far divertire anche chi non sarà iscritto alla competizione come slackline con esibizione degli atleti slackeliner Abruzzo e slackliner Lazio: alcune linee saranno posizionate anche sul prato per far provare grandi e bambini; torre Lead Sacha alta 7 metri con istruttore per far scalare i bambini e ragazzi; ginnastica ritmica a cura di Ritmica l’Etoile; danza aerea a cura di Flay Factory con possibilità di far provare tutti; percorso bike a cura di Gravity Academy per i più spericolati; face painting di Martina Turco per provare l’emozione del trucco scenico; musica del dj Angelo D’Eramo.

IL PROGRAMMA

Appuntamento al Parco del Castello Via Delle Medaglie d’Oro

Domenica 25 Settembre

Programma Adulti

Ore 8.00 apertura iscrizioni e consegna pacco gara

Ore 10.00 competizione in giro per la città

Ore 16.00 fine gara e consegna fogli all’info point castello

Ore 18.00 Inizio Finali

Ore 20.00 Premiazioni

Programma Kid’s

Ore 10.00 apertura iscrizioni e consegna pacco gara

Ore 11.00 inizio gara su torre Lead piazzale Auditorium

Ore 15.00 fine gara

Ore 16.00 finale e premiazioni