Celano. Nel fine settimana del 14 e 15 Gennaio prossimi, Chieti ospiterà la XX edizione del campionato Interregionale d’Abruzzo. L’evento di richiamo Nazionale organizzato dal comitato regionale Abruzzo, della Federazione Italiana Taekwondo, si svolgerà presso il palasport Palatricalle “Sandro Leombroni”.

Ingresso gratuito per chiunque voglia conoscere la disciplina Olimpica e l’arte marziale più praticata al mondo, diffusa in tutti i continenti, conta circa 80 milioni di praticanti.

“Siamo arrivati alla XX edizione, afferma il delegato Regionale FITA avv. Ennio Cotturone, quest’anno la competizione è patrocinata dal comune di Chieti e dal CONI Regionale. Una kermesse che vedrà nei due giorni di gara, la presenza di circa 1000 persone. 600 atleti provenienti da ogni parte d’Italia si contenderanno il titolo, confrontandosi su 5 campi di gara, sotto il controllo di 25 U.D.G. Federali. Un evento che si preannuncia spettacolare. L’inizio della competizione è prevista per le ore 9:00 e si gareggerà fino alle ore 16:00. Sabato 14, continua Cotturone, sui tatami ci saranno i più piccoli, dai 6 anni ai 12 anni. Domenica 15 combatteranno le categorie cadetti e juniores dai 13 anni ai 17anni. Ringrazio la Città di Chieti, il Sindaco Dott. Diego Ferrara e l’Assessore allo Sport Manuel Pantalone per la disponibilità e il supporto fornito per realizzare l’evento”.