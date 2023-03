Nei primi mesi del 2023 la nuova governance amministrativa e tecnica del Gal (gruppo di azione locale) Gran Sasso Velino ha revisionato il proprio piano di sviluppo in considerazione dei diversi problemi attuativi che hanno impedito il pieno utilizzo delle risorse a disposizione. L’assessorato all’agricoltura della Regione Abruzzo, andando incontro alle esigenze del Gal, si è dimostrato disponibile ad accelerare i tempi e a fine febbraio ha approvato la rimodulazione dando il via libera all’utilizzo delle risorse.

La revisione del piano è cominciata a partire da alcune condizioni di contesto nazionale e internazionale nonché dal mutato assetto tecnico del Gal stesso. Obiettivo prioritario della rimodulazione è l’accelerazione della spesa,

altrimenti non garantita con l’articolazione del piano precedente in considerazione delle difficoltà riscontrate sotto l’aspetto procedurale e tecnico. A ciò si devono aggiungere le criticità evidenziate dalla regione al GAL in riguardo alcune procedure adottate con la conseguente sospensione dei termini amministrativi per la realizzazione degli interventi.

La decisione del Gal è stata quella di rimodulare il Psl (piano di sviluppo locale), per un importo di quasi 5 milioni di euro, affinché vi sia una adeguata “messa a terra” degli interventi perseguendoli attraverso i seguenti obiettivi:

attivare un dialogo istituzionale per rendere tangibili ed efficaci gli interventi sul territorio, stimolare un maggiore investimento dei privati e facilitare gli investimenti attraverso una semplificazione amministrativa e tecnica.

La modifica del Psl, pur arrivando sul finire della programmazione, risulta necessaria anche per ciò che il

territorio sta subendo a seguito degli effetti della pandemia che hanno cambiato le prospettive

economiche, sociali e di bilancio nel mondo richiedendo, anche a livello locale, una reazione che non sia solo

dettata dal momento, ma che avvenga in modo costante nel tempo. Alla pandemia del 2020, nel

2022 si è aggiunta la crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina che ha comportato il notevole aumento dei costi di produzione e, in parte, dall’aumento dei costi delle materie prime.

Di fronte a questo scenario internazionale, che tocca inevitabilmente anche il territorio del Gal, gli interventi in atto sul Psl vigente sono deboli e in alcuni casi addirittura inefficaci. Pertanto, in sede di rimodulazione del piano sono stati adottati alcuni precisi criteri: non saranno attuati gli interventi per i quali il Gal non ha assunto impegni

giuridicamente vincolanti; destinare risorse generatesi dalla mancata attuazione degli interventi a bandi pubblici destinati a Enti pubblici e imprese del territorio; assegnare distintamente le risorse destinate alle due aree interne Snai, presenti nel territorio Gal, in coerenza con le esigenze di sviluppo di dette aree; garantire il corretto e misurabile impiego di risorse per le aree interne del territorio Gal;

La rimodulazione prevede la pubblicazione di nuovi bandi rivolti a imprese, comuni e aziende agricole del territorio e permette l’utilizzo pieno delle risorse finanziarie disponibili sul piano.

Nella prima fase della nuova governance sono stati adottati provvedimenti amministrativi finalizzati a correggere

8 interventi a gestione diretta Gal già avviati per un importo complessivo per circa 970.000,00 euro. L’adozione

ha comportato la correzione di anomalie presenti nei bandi precedenti.

Nella rimodulazione del Psl, sette interventi a gestione diretta Gal sono in fase di avvio per un importo complessivo pari a 880.000,00. Anche in questo caso sono stati adottati provvedimenti amministrativi per salvaguardare interventi di notevole interesse per il territorio.

I progetti di cooperazione sono stati oggetto di rimodulazione mediante una riduzione drastica di interventi e

risorse, si è passati da 355.000,00 euro a 140.000,00 euro. Il motivo risiede nella volontà di far arrivare maggiori

risorse nelle casse di imprese e comuni del territorio Gal.

Sono previsti diversi criteri premiali per comuni appartenenti alle Snai presenti nel territorio Gal e per alcune

tipologie di imprese.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi che potranno essere consultabili sul sito del Gal

http://www.galgransassovelino.it, sul sito della Regione Abruzzo e agli albi pretori dei comuni dell’area interessata