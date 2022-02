Muore a 28 anni mamma di due bimbi, si era sottoposta a bypass gastrico

Era stata operata in una clinica abruzzese e poi aveva cominciato ad avere dei problemi che con il passare del tempo diventavano sempre più intensi. Alla fine l’ultimo disperato intervento e la morte. Angela Iannotta aveva 28 anni e due figli. E’ finita in coma in seguito a delle complicazioni per un bypass gastrico e poi non ce l’ha fatta. Ora il marito ha presentato una denuncia perché vuole giustizia.

L’odissea della ragazza, di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), madre di due figli di 5 e 7 anni, era cominciata alcuni mesi fa quando aveva deciso di farsi operare dal medico di sua fiducia in Abruzzo. Quando le condizioni hanno iniziato a peggiorare è stata ricoverata e operata in una clinica del Casertano, sempre dallo stesso medico. Il suo obiettivo era quello di perdere peso.

I fatti. Al termine dell’intervento nella clinica era comparsa la febbre, poi difficoltà respiratorie e vomito continuo. Subito dopo erano subentrati problemi e dolori gastrointestinali e ginecologici, edemi agli arti e svenimenti. Nel corso della seconda degenza, la situazione era precipitata. La 28enne era stata quindi trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta operata una terza volta, un intervento durato circa cinque ore.

Le cause. A causare problemi sarebbe stata un’infezione che avrebbe man mano colpito diversi organi vitali. La donna ha riportato una setticemia ed è stata ricoverata in coma nell’unità di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto per tenerla in vita. Era stata condotta d’urgenza in sala operatoria, allestita una equipe multidisciplinare per sottoporla a un nuovo e urgentissimo intervento chirurgico all’addome. Sono stati momenti drammatici di angoscia per il marito e la famiglia tutta.

La querela. Il marito e i familiari hanno deciso quindi di sporgere denuncia, per capire cosa sia successo con precisione e se ci sono stati errori o eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.