Chieti. Allerta gialla in Abruzzo per temporali che potrebbero svilupparsi nelle prossime ore nel bacino della dell’Aterno, dell’Alto Sangro e della Marsica.

Resta in tutto il resto dell’Abruzzo l’allerta gialla per rischio idrogeologico.

La Protezione civile invita i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti consistenti sulle zone alto collinari, interne e montuose con rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica, la Valle Peligna e, rispetto alla giornata di ieri, anche sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, ma occasionalmente i temporali potranno estendersi e manifestarsi anche lungo le aree costiere.

Non si escludono grandinate, più probabili sulle zone interne e montuose, mentre in serata-nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni.