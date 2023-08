Francavilla. Abruzzo protagonista del Giro d’Italia 2024, la corsa rosa avrà due tappe nella Regione. Dopo la grande partenza nella Costa dei Trabocchi dell’edizione 2023, si studiano le tappe per l’edizione 2024. Anche la Marsica si “tingerà di rosa”.

Il percorso è ancora in fase embrionale e solo tra qualche settimana si avranno le prime certezze, ma l’Abruzzo ci sarà.

Nei primi giorni di settembre il presidente Marsilio e il fiduciario Rcs per il Giro d’Italia, Maurizio Formichetti, si recheranno a Milano per parlare con l’amministratore delegato Paolo Bellino, il direttore del Giro Mauro Vegni e il vice Stefano Allocchio.

Almeno due tappe saranno in Abruzzo e ci sarà anche il giorno di riposo. Per l’arrivo in montagna scelta papabile sono i Prati di Tivo.

Dopo la giornata di riposo la ripartenza vede tra le tappe Avezzano, per onorare la memoria del camoscio d’Abruzzo Vito Taccone, Trasacco e Francavilla.

In Abruzzo tornerà dunque il Tappone appenninico e Avezzano si candida come sede di partenza e arrivo di una frazione.

Non resta che attendere qualche settimana per avere un quadro più chiaro della situazione. Resta la certezza che l’Abruzzo sarà tinto di rosa nel 2024.