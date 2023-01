A quanto sembra, la saccatura nord atlantica, vorrà venire a farci visita con il suo carico di pioggia e di neve in quota. E’ un bene tutto ciò, visto il grosso deficit pluviometrico che praticamente ci attanaglia da molto tempo. Intanto Venerdì 13, sarà una giornata all’insegna del cielo variabile, con annuvolamenti a volte più presenti, a volte meno, con delle schiarite. Venti deboli dai quadranti occidentali nelle aree interne, da est lungo le coste e l’immediato entroterra; temperature in aumento nei valori massimi (+4/+5°c ad 850 hpa). Sabato, sarà presente della nuvolosità irregolare sul versante orientale della regione, al mattino, con qualche pioggia lungo le zone costiere in veloce spostamento verso sud. Altrove cielo poco nuvoloso, stratificazioni nel pomeriggio. Temperature in diminuzione di alcuni gradi (0/+1°c ad 850 hpa); venti da nord est, piuttosto vivaci sul chietino. Domenica, bello ovunque al mattino, con la tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori occidentali, come il carseolano, alto Aterno e Marsica. Scarse o nulle la possibilità di fenomeni. Ventilazione generalmente da sud; temperature di nuovo in salita con circa +4/+5°c ad 850 hpa. La saccatura atlantica inizierà a produrre i suoi primi effetti da noi, nella successiva giornata di Lunedì, in cui i venti si rinforzeranno da ovest nord ovest. Pertanto sull’Abruzzo, cielo nuvoloso, specie sui settori interni, con piogge in estensione su tutto l’aquilano, in particolare. Nevicate oltre i 1200 m sui Simbruini, 1300m sui massicci del Velino – Sirente e Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 1400 m sul Gran Sasso. Verso sera fenomeni più a carattere di rovescio. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali con possibile foehn lungo le coste, temperature in calo nella seconda parte della giornata sull’aquilano. Martedì, al momento appare una giornata con maltempo davvero diffuso su tutto il territorio regionale. Intanto i geopotenziali scenderanno ancora (DAM 536 – 540) e pertanto i fenomeni saranno tra moderati e forti in alcuni casi come nella provincia dell’Aquila. Ma le precipitazioni saranno presenti anche su teramano, pescarese e chietino. La quota neve varierà tra i 1400 m del mattino (parliamo dei massicci occidentali in particolare) ai 1000 m circa del tardo pomeriggio ed in qualche caso anche più in basso. Venti moderati con dei rinforzi da ovest, possibile foehn sulle coste tuttavia; temperature dapprima in aumento, in calo nella seconda parte della giornata( valori tra i +5°c delle coste chietine ai +1°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Mercoledì, altra giornata all’insegna delle precipitazioni anche forti nell’entroterra, con nevicate oltre i 1300/1400 m circa. Temperature di nuovo mediamente in lieve aumento (+3/+4°c ad 850 hpa); venti da sud ovest, moderati e sempre con dei rinforzi. Infine Giovedì, altre piogge come i due giorni precedenti, con quota neve in calo fino a circa 900/1000 m, localmente più in basso, soprattutto ad ovest. Meno fenomeni lungo le coste. Temperature quindi in diminuzione con dei valori tra 0 e -1°c ad 850 hpa; venti da ovest, moderati con dei rinforzi là dove esposto.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS