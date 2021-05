Biologi “a scuola” di genomica nei laboratori aquilani Dante Labs

L’Aquila. Biologi a scuola di genomica nei laboratori dell’azienda aquilana Dante Labs. È stato infatti siglato un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto di alta formazione riservato ai biologi per la ricerca in ambito genomico tra l’Ordine nazionale dei Biologi (che contribuirà con borse di studio) e Dante Labs, realtà italiana riconosciuta a livello mondiale che opera nel campo del sequenziamento del DNA umano.

Il percorso formativo si svolgerà nei laboratori dell’azienda aquilana, negli spazi del Tecnopolo d’Abruzzo a

L’Aquila, e coinvolgerà 75 giovani biologi.

“Oggi – ha spiegato Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi in un incontro di presentazione del progetto- si apre una finestra sul futuro perché, nei fatti, lo studio ed il sequenziamento del Dna rappresentano un po’ il simbolo di una strada che si interseca e che conduce verso la medicina predittiva e personalizzata” .

“Lo sviluppo della genomica – ha aggiunto – potrà costituire il fulcro per una trasformazione copernicana che cambierà per sempre la vita delle persone”.

“La nostra azienda- ha specificato Andrea Riposati, ad di Dante Labs- nasce da una necessità ben precisa:

accorciare il tempo tra la ricerca scientifica e l’impatto che questa ha sulle persone”.

“La genomica – ha proseguito – è come Internet nei primi anni Novanta, quando lo si utilizzava solo per le mail. Tra dieci, quindici anni, impatterà un po’ in tutti i settori della nostra esistenza, dalla salute al cibo, dai rifiuti all’inquinamento, e, proprio come Internet, rivoluzionerà completamente non solo il modo di vivere, ma anche quello di concepire la medicina”.