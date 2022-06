Anna Oxa a Celano: “luogo incantato ed incantevole, ci torno al piu’ presto”

CELANO – La notissima artista Anna Oxa è approdata nella Marsica e specificamente in quel di Celano. In una duegiorni di visita, la cantante ha avuto modo di apprezzare le beltà celanesi, i sapori tipici e la squisita accoglienza da parte del pubblico. Ha vissuto con la tradizionale semplicità e cordialità che la caratterizza, e sono stati in molti a riconoscerla in strada, o nei luoghi di convivialità ricettiva ove si è trovata.

Durante la sua permanenza è stata accolta dall’amico avvocato Lucio Cotturone, ed accompagnata anche da Stefano Andreotti, nonchè da Rosa Maria Milano titolare e manager della società Svizzera Oxarte, per cui lavora Anna Oxa dal 2014.

Si è trattato in sostanza di un viaggio per conoscere l’Abruzzo e quindi Celano, e nel contempo si è unito l’utile al dilettevole. La visita è stata sicuramente voluta anche per fare un punto strategico sulla vita professionale dell’artista, correlata ad aspetti di natura legale e giudiziaria.

Quest’ anno, la vedremo a Londra, Parigi, Tirana, Valencia, Roma, Mestre e Ferrara, ed apprezzata come ovunque. Ma il richiamo nazionale italiano per questa cantante che di fatto ha cantato sogni facendo sognare il suo amato pubblico, la plaude ora più che mai. Tante le generazioni che sono cresciute con le sue affascinanti canzoni.

Una artista unica nel suo genere, una voce che è in grado di trasmettere le stesse emozioni che lei stessa prova durante le esibizioni, ed è una artista che riesce ad essere se stessa sempre, comunque e dovunque.

Anna Oxa di fatto si è sentita come a casa, e ha definito Celano un “luogo incantato ed incantevole”, guardando il fascino che trasmette il Castello del quale è rimasta entusiasta.

L’ artista negli ultimi anni è stata vista solo in emittenti tv estere e mediaset, a causa della rivendicazione dei diritti circa un infortunio occorsogli nella televisione pubblica durante una trasmissione. Ciò ha di fatto provocato una posizione oscurantista in tale contesto che confidiamo si definisca al più presto.

Anna Oxa albanese e cittadina italiana, vive in Svizzera, oltre a rappresentare il terzo nome nel mondo, più importante per l’Albania, dopo Madre Teresa di Calcutta, segna la storia come icona, ultima diva, della musica italiana, ricercatrice, uno dei personaggi pubblici, illustri per il Cantone Ticino. Anna Oxa è un’artista conosciuta nel mondo anche per le sue scelte di vita ed ha ricevuto riconoscimenti come Ambasciatrice di Pace anche nei paesi Balcani. Artefice dell’urban-pop in Italia portando nuovi suoni, riesce a rappresentare umanamente e musicalmente vari popoli, i suoi concerti “world music” hanno ampliato il consenso del pubblico sempre intenso, che non ha mai smesso di seguirla, nemmeno durante le sue apparenti pause, formate da nobili silenzi.