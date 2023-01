“Se qualcuno ti chiedesse cosa provi quando cammini in montagna cosa diresti?”.

“Sono tante le cose che penso e che provo. Difficile spiegarlo. So per certo che ho bisogno della montagna. Perché è libertà, benessere fisico ma soprattutto psicologico”.

“Al compleanno preparati che le candeline con me le spegnerai in montagna”.

E siccome ogni promessa è debito, la festa per i suoi 38 anni, Emiliana Ranieri, di Avezzano, l’ha avuta sul Monte Marcolano, in una delle tappe di un suggestivo sentiero del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

È un panorama mozzafiato quello condiviso insieme a Magda Tirabassi, in un’escursione che ha chiuso il ciclo di passeggiate in montagna del 2022.

Il sentiero è tutto tracciato e ha la denominazione R4. Salendo dalla Madonna della Lanna a Villavallelonga, arriva fino alla Cicerana.

Sono i luoghi in cui si conserva la natura, in cui vive l’orso bruno marsicano, dove ci sono lupi, cervi e volpi. Il Monte Marcolano con i suoi 1940 metri è un balcone sulle faggete più antiche d’Europa.

È un posto di pace, in cui ritrovare serenità, lontano dallo stress quotidiano. Un compleanno speciale e prezioso, illuminato dai raggi del sole che all’improvviso hanno tagliato le nuvole, spegnendo la candelina dei 38 anni di un’appassionata di montagna e natura che oggi ha reso così omaggio al contest di Abruzzolive “Abruzzo senza neve”, che racconta la nostra regione.

Bellissima, anche senza neve.

Le indicazioni del Pnalm:

Partenza: Madonna della Lanna

Madonna della Lanna Arrivo: Cicerana

Cicerana Tempo di percorrenza: 5 ore 50 minuti

5 ore 50 minuti Difficoltà: EE – Per escursionisti esperti

EE – Per escursionisti esperti Lunghezza: 9.423 km

Il Contest “Abruzzo Senza Neve”

L’Abruzzo, la regione verde d’Europa, la regione dove in un paio d’ore si può passare dalla montagna al mare. Sono stati giorni difficili per albergatori, proprietari di attività ricettive, esercenti delle località turistiche delle aree interne dell’Abruzzo, dove per via della mancanza di neve, sono “fioccate” disdette. Ma l’Abruzzo non è solo neve e sci. E allora Abruzzolive chiede a voi di raccontare le vostre escursioni, i vostri viaggi, le vostre storie, attraverso brevi scritti e anche con immagini. Utilizzeremo questa pagina come la pagina di un blog, qui posteremo le vostre foto, inviate il materiale a [email protected] e noi lo inseriremo qui, raccontando l’Abruzzo e le sue bellezze “anche senza neve”. Intanto abbiamo iniziato noi. Il Contest di Natale di Abruzzolive lo abbiamo lanciato noi, con Magda Tirabassi, sul Monte Breccioso, montagna molto panoramica che si trova all’estremità occidentale, appena fuori dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, a 1974 metri. Affacciati su una veduta straordinaria da cui poter contemplare Pizzo Deta, i monti di Campo Catino, il Viglio e tutta la Valle Roveto, la Piana del Fucino e le montagne del Sirente Velino, i monti del Pnalm, la Majella e il Gran Sasso, abbiamo pensato a promuovere il turismo di montagna (e non) della nostra regione, anche quando non arriva la neve. Tutti posso partecipare, raccontateci la vostra esperienza, vi aspettiamo!

Magda Tirabassi