Abruzzo, allerma meteo della protezione civile: le previsioni fino al 4 aprile

L’Aquila. Allerta meteo in Abruzzo, diramata dalla protezione civile.

SITUAZIONE: una vasta area depressionaria abbraccia quasi tutta l’Europa e convoglia aria fredda ed instabile dal Nord Atlantico in area Mediterranea, causando la formazione di un minimo in area ligure. Oggi e domani si prevedono precipitazioni sparse su tutto il nostro Paese, più significative e persistenti sulle regioni del versante tirrenico, specie quello meridionale. La ventilazione, dai quadranti occidentali, rinforzerà progressivamente, prima in area ligure e sulla Sardegna, poi sulle restanti regioni centro-meridionali, raggiungendo su alcune aree intensità di burrasca. Le temperature saranno in generale sensibile calo e nella giornata di domani si prevedono nevicate anche a quote basse, specie su Sardegna e zone tirreniche. Domenica, con l’allontanamento del minimo verso i Balcani, si prevede un graduale miglioramento, con solo isolate residue precipitazioni.

Venerdì 1° aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo. Venti: localmente forti occidentali.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Sabato 2 aprile 2022